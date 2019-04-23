Фотофакт: Как будет выглядеть в Слониме памятник Льву Сапеге 23.04.2019, 16:15

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Лев Сапега

Гетман ВКЛ и великий канцлер Лев Сапега в 1586 году получил в управление Слоним.

В этом году в Слониме пройдет День белорусской письменности. Именно к этой дате и планируется открыть памятник гетману Великого Княжества Литовского и великому канцлеру Льву Сапеге, сообщает nn.by.

Памятник планируется установить в центре города на площади Ленина. По задумке скульпторов высота бронзового памятника будет больше 3 метров и вместе с постаментом составит 4,1 метра. Один из авторов проекта — уроженец Слонимского района Иван Миско. Вместе с ним над памятником работают минские скульпторы Владимир Пипин и Сергей Логвин.

Гетман ВКЛ и великий канцлер Лев Сапега в 1586 году получил в управление Слоним. По его просьбе в 1591 году городу было дано магдебургское право и герб, на котором изображен лев, держащий золотую стрелу. При Льве Сапеге Слоним стал развитым центром ремесла и торговли.