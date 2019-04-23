ФБР опубликовало показания о «побеге» Гитлера в Аргентину 19 23.04.2019, 16:23

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Документ опубликован на сайте Федерального бюро расследований в четырех частях.

Федеральное бюро расследований США опубликовало ранее засекреченные документы, в которых утверждается, что диктатор Третьего Рейха Адольф Гитлер вовсе не покончил с собой в Берлине в мае 1945 года, а бежал в Аргентину. Документ опубликован на сайте Федерального бюро расследований в четырех частях, сообщает "Гордон".

Согласно документам, которые датируются периодом от 1945 до 1953 годов, некий человек, имя которого в тексте не приводится, заявил ФБР, что в 1945 году помогал шести аргентинским чиновникам прятать Адольфа Гитлера. Рядом с этим утверждением стоит пометка, что полученную от этого человека информацию "невозможно верифицировать".

В показаниях неизвестного говорится, что он встречал Гитлера на побережье Аргентины в сопровождении еще троих человек через "примерно две с половиной недели" после того, как Берлин пал. Гитлер и его окружение прибыли в Аргентину на двух подводных лодках, немецкого диктатора сопровождали две женщины, доктор и еще несколько человек. Согласно плану чиновников, фюреру предоставили поместье около Южных Анд, где он и скрывался.

В своем рассказе аноним отметил, что Гитлер стал практически неузнаваемым, так как сбрил свои знаменитые усы. Кроме того, фюрер мучался астмой и язвой.