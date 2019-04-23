закрыть
23 апреля 2019, вторник, 18:14
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

ФБР опубликовало показания о «побеге» Гитлера в Аргентину

19
  • 23.04.2019, 16:23
  • 6,804

Документ опубликован на сайте Федерального бюро расследований в четырех частях.

Федеральное бюро расследований США опубликовало ранее засекреченные документы, в которых утверждается, что диктатор Третьего Рейха Адольф Гитлер вовсе не покончил с собой в Берлине в мае 1945 года, а бежал в Аргентину. Документ опубликован на сайте Федерального бюро расследований в четырех частях, сообщает "Гордон".

Согласно документам, которые датируются периодом от 1945 до 1953 годов, некий человек, имя которого в тексте не приводится, заявил ФБР, что в 1945 году помогал шести аргентинским чиновникам прятать Адольфа Гитлера. Рядом с этим утверждением стоит пометка, что полученную от этого человека информацию "невозможно верифицировать".

В показаниях неизвестного говорится, что он встречал Гитлера на побережье Аргентины в сопровождении еще троих человек через "примерно две с половиной недели" после того, как Берлин пал. Гитлер и его окружение прибыли в Аргентину на двух подводных лодках, немецкого диктатора сопровождали две женщины, доктор и еще несколько человек. Согласно плану чиновников, фюреру предоставили поместье около Южных Анд, где он и скрывался.

В своем рассказе аноним отметил, что Гитлер стал практически неузнаваемым, так как сбрил свои знаменитые усы. Кроме того, фюрер мучался астмой и язвой.


популярное за неделю

Мнение

Последний защитник линии Сталина
Последний защитник линии Сталина Владимир Халип
Любители очень скоро станут профессионалами
Любители очень скоро станут профессионалами Станислав Шушкевич
Хоть коня, хоть шоумена
Хоть коня, хоть шоумена Виталий Портников
Результаты выборов в Украине затронут и Беларусь
Результаты выборов в Украине затронут и Беларусь Богдан Яременко