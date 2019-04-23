Впервые в истории Беларуси матч мужских команд обслужила женская бригада судей 23.04.2019, 16:51

Фото: nn.by

Женская бригада судила футбольный матч чемпионата Беларуси второй лиги.

В стартовом туре чемпионата Беларуси среди команд второй лиги (Д3) "Ивацевичи" обыграли "Горки" — 3:1. За игрой на стадионе "Кленовка-Арена" наблюдало 750 зрителей, пишет "Прессбол".

Встречу команд обслуживала полностью женская судейская бригада — впервые в истории белорусского футбола. Это Ольга Терешко и ее помощники — Елена Карась и Анастасия Данченко.