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Впервые в истории Беларуси матч мужских команд обслужила женская бригада судей

  • 23.04.2019, 16:51
Фото: nn.by

Женская бригада судила футбольный матч чемпионата Беларуси второй лиги.

В стартовом туре чемпионата Беларуси среди команд второй лиги (Д3) "Ивацевичи" обыграли "Горки" — 3:1. За игрой на стадионе "Кленовка-Арена" наблюдало 750 зрителей, пишет "Прессбол".

Встречу команд обслуживала полностью женская судейская бригада — впервые в истории белорусского футбола. Это Ольга Терешко и ее помощники — Елена Карась и Анастасия Данченко.


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