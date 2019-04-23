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Фотофакт: Американец поймал древнюю двухметровую рыбу весом 77 килограмм

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  • 23.04.2019, 17:17
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Рыба заинтересовала даже биологов.

Американский рыбак поймал древнейшую рыбу весом 77 килограмм и длиной в два метра. Об этом сообщили в группе егерей The Oklahoma Game Wardens на Facebook, пишет korrespondent.net.

Рыбак Захари Саттерфилд отправился порыбачить на озеро Тексома, штат Оклахома, США. Для рыбалки мужчина выбрал лук, стрелы с гарпуном и леску.

Американец поймал одну из древнейших рыб – аллигаторовую щуку. Вес рыбы достиг 77 килограмм, а длина – двух метров. Достать улов помогли местные егеря, они же попросили Саттерфилда подождать биолога, который измерит рыбу.

Фото: facebook.com/OKLAHOMAGAMEWARDENS

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