Минчанин поймал воров, которые пришли грабить его уже в третий раз 2 23.04.2019, 17:35

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Мужчина живет в Москве и в минской квартире бывает очень редко.

В один из таких визитов мужчина заметил, что с полки пропали два золотых кольца стоимостью 300 рублей. Родственники заявили, что колец не брали. На тот момент мужчину эта пропажа не смутила, пишет kp.by.

Он оставил на той же самой полке 1500 российских рублей (примерно 49 белорусских). А к следующему приезду исчезли и деньги!

Здесь мужчина заподозрил неладное. Как рассказывает mvd.gov.by, он установил в квартире три камеры с датчиком движения и системой оповещения. А потом в какой-то момент получил фотографию с камеры наблюдения: в квартире действительно кто-то был! Хозяин квартиры сразу же вызвал милицию, которая задержала воров на выходе из подъезда. Преступников оказалось двое - 26-летний минчанин и 28-летний житель Логойского района. Оказалось, что задержанный минчанин сдавал комнату сына потерпевшего, у него и украл ключи от пустующей квартиры.

Теперь воров могут посадить на четыре года.