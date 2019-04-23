Не читай Оруэлла, будет не интересно 1 23.04.2019, 17:47

Карикатура: Сергей Ёлкин/DW

Как российская блогосфера отреагировала на закон о «cуверенном интернете».

Совет Федерации РФ одобрил закон о "суверенном интернете" (который чаще именуют законом об изоляции Рунета). Это событие не привлекло бы всеобщего общественного внимания — такого рода одобрение давно стало рутинной процедурой.

Однако "помогла" сенатор Елена Мизулина, сделавшая заявление в духе романа Оруэлла "1984" на форуме по "безопасному интернету".

Cайт kasparov.ru собрал реакцию российской блогосферы на закон о "суверенном интернете".

Телеграм-канал Liberty people:

"В Совете Федерации отключили интернет перед рассмотрением законопроекта об изоляции Рунета.

Так сказать, наглядно продемонстрировали, как будет выглядеть изолированный Рунет".

Телеграм-канал "Перекрытая Россия":

"Видим вымученные споры среди ольгинцев о том, как называть утвержденный сегодня Советом федерации закон — о надежном рунете или суверенном интернете. Предлагаю свое название: "о сувенирном интернете". Потому что такими темпами интернет-культуру в качестве сувениров будут привозить своим детям одни лишь номенклатурные бонзы. Полным ходом возвращаемся в совочек".

"Во время принятия "закона о рунете" в СФ РФ пропал свет и интернет. Это предупреждение, что ничего у чекистов не получится", — пишет блогер Fenix Freeman.

Телеграм-канал Groza:

"Сегодня в Совете Федерации всего лишь 4 сенатора проголосовали против законопроекта об автономном рунете. И только один публично выступил с критикой поправок "Единой России".

Он подметил, что у россиян есть вопросы к законопроекту, и задал несколько логичных вопросов касательно технологической базы и размытых формулировок.

А глава Совфеда Валентина Матвиенко в ответ заявила, что использовать штампы — не солидно для сенатора.

— Ну а скажите, как этот запрет Интернета будет осуществляться технически? За что мы вообще голосовали?

— Ээээ! Использовать штампы! Несолидно! Да-да, несолидно!"

Егор Седов:

"Про Мизулину.

Вот что вчера была за цитата? Они в своем СФ просто так закон о "чебурнете" проштамповать не могли? Непременно надо было цитировать Оруэлла — чтобы общественность это проштамповывание заметила?

Но она — процитировала! Заставив вспомнить о конспирологии.

А что, если она на самом деле — не такова, как кажется? А если она хочет таким образом нам сказать — "это закон из "1984", смотрите сами!"

И привлечь внимание к тому, что давным-давно стало рутиной в СФ.

А что, если и прежняя ее деятельность — такова же?

Конечно, тут никакая конспирология не выдерживает "бритвы Оккама": если пребывать на властных постах столько времени, то, скорее всего, будет примерно такое вот состояние.

С другой же стороны, был такой известный оппозиционер, входивший в партию "Справороссов", который давным-давно на поминания членства в партии и г. Мизулиной говорил: "Но ведь она же — отличный специалист по конституционному праву!"

Мне страшно вообразить, что же в этом случае представляет из себя плохой специалист по конституционному праву. Видимо, это — герой какого-нибудь невероятно жуткого триллера".

Вера Афанасьева:

"Все будет — стоит только расхотеть"

А ведь Мизулина повторила не только Оруэлла, но и Сократа, да и не только его.

Ведь если лишить человека всех прав и самого главного права — на жизнь (гарантируется конституцией, но нынче дело мелкое), то, освободившись от оков бренного тела, обретёт он максимальную из свобод — свободу возносящейся души.

Но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать — вот пусть и покажет, раз такая умная".

Телеграм-канал "СерпомПо":

"Нашим депутатам и чиновникам пора открывать свои заседания и сессии не гимном России, а "Маршем авиаторов" с переделанным текстом — "Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью". Сенатор Мизулина, защищая закон о Чебурнете, рассказала россиянам, почему запрет — это свобода, а право — это несвобода. Оруэлл нервно курит в углу".

Телеграм-канал "Мастер пера":

"Иногда кажется, что сенатор Мизулина в душе остаётся верной яблочницей Явлинского, а свои скандальные заявления делает, чтобы дискредитировать власть и тем самым открыть новые возможности для оппозиции. Из этой серии — свежее заявление Мизулиной о том, что наличие прав у россиян делает их несвободными. По другой же версии, сенатор наступает на мозоль Медведева, который говорил, что свобода лучше несвободы. Мизулина же, получается, утверждает, что только бесправие приносит подлинную свободу".

Александр Гронский:

"Мадам Мизулина давеча изрекла новый потрясающий перл, который способен потрясти невероятной глубиной мысли любого, у кого еще не началась деменция. Старушка на чистом глазу утверждает, что "запрет — это свобода!".

Если исходить из ее могучей дамской логики, то выходит следующее:

Ложь — это правда.

Зло — это добро.

Старость — это молодость.

Глупость — это ум.

Уродство — это красота.

Таким образом, сенатор Мизулина — это олицетворение молодости, ума, правды, добра, красоты и свободы в нашей замечательной стране".

Александр Сурмава:

"Война — это мир, а изобилие прав — это признак несвободы...

Вообще, что характерно, эта дама состояла аж в четырех партиях:

КПСС, "Яблоке", СПС, "Справедливой России".

Лукин, один из основателей "Яблока", и большой либерал и как бы правозащитник на днях внес законопроект, ограничивающий право наблюдателей фотографировать фальсификацию выборов, а сегодня в качестве "сенатора" проголосовал за изоляцию россиян от интернета.

Такое ощущение, что наши российские политики, что как бы либеральные, что как бы левые, под политикой понимают только и исключительно возможность облизывать начальство, чтобы оно в знак признательности держало их поближе к кормушке".

Виталий Обедин:

"Не читай Оруэлла, будет не интересно", говорили они…

А меж тем все сбывается.

И война, которую мы ведем со всем миром и которой как бы при этом нет.

И регулярная смена врагов (Грузия, Украина, Турция, снова Украина и "понадусем" США во главе блока НАТО).

И пятиминутки ненависти по телевидению к некоему коллективному Гольдстейну (он может временно носить фамилию Макаревич, Шендерович, Навальный, Быков… не суть важно).

И две партии — внутренняя, спаянные личными интересами и партийной дисциплиной ("Единая Россия"), и внешняя, как бы для всех остальных (ОНФ).

И Большой Брат, сшивающий обе структуры.

И военно-политические организации , воспитывающие молодежь любить родину, Большого Брата и ненавидеть тех, кого скажут ("Юнармия").

А теперь вот дожили и до двоемыслия.

"Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила" (с)

Запрет — это свобода".