От детективного языка к «хуткаснаму рэжыму» 2 23.04.2019, 17:56

Фото: ALBERTO DI LOLLI / elmundo.es

В Испании подростки учат известных людей грамотности, a в Беларуси над языком насмехается Лукашенко.

В небольшом испанском городке Берланга живет всего 2360 человек. Но в последнее время это местечко стало широко известно в Испании. А всё благодаря тому, что 26 подростков из местной школы Cuatro Villas решили создать виртуальную бригаду, цель которой — следить за орфографической грамотностью публикаций в Twitter и Instagram, пишет «Салiдарнасць».

Когда какой-нибудь политик, журналист или инфлюэнсер забывает про заглавные буквы, путает j и g или неверно сокращает слово, профиль под названием Detectives de la ESO — «Детективы из средней школы» — немедленно сигнализирует им об ошибке.

Как сообщает портал espanarusa.com, проверке подвергаются страницы не только обычных пользователей, но и VIP-персон. Так известного испанского политика Педро Санчеса школьные детективы «оттаскали за уши» за отсутствие знака ударения в слове «diálogo», а не менее известного Альберта Риверу вогнали в краску за неверно поставленную запятую. Политик Пабло Касадо подвергся порицанию за отсутствие пробела между цифрой и символом, а профиль партии Podemos — «Мы можем» — за слитное написание «porqué» вместо «por qué».

Самая богатая женщина Испании, совладелица бренда Zara Мера Росалия, певцы Давид Бисбаль и Пабло Альборан, футболист Альваро Мората и ведущая Хулия из телепрограммы «Operación Triunfo» — вот лишь некоторые из тех, кто получил сообщения с исправлениями от 14-15-летних учеников Cuatro Villas.

Большинство получивших письма восприняли их позитивно. Председатель Конгресса депутатов Испании Ана Пастор даже поставила им лайк, а политик Рамон Эспинар поблагодарил за исправления. Но не всем такая инициатива по душе: известный видеоблогер Sr. Cheeto прислал юным детективам видео, в котором заявил, что они «зануды».

Идейным вдохновителем проекта стал преподаватель географии Алехандро Галан. Идея «Орфографической бригады» пришла ему в голову после того как он узнал, что в Бразилии молодежь изучает английский язык в социальных сетях, и что именно там молодые люди знакомятся с текстами как с образцами для подражания. В реальном мире молодежь пишет все хуже и читает все меньше, а если их кумиры из соцсетей пишут неграмотно, как требовать грамотности от подростков? Теперь же дети, которые раньше и сами расставляли ударения, как попало, следят не только за чужой, но и за собственной орфографией.

И это не просто игра. Испанцы считают образование шестой по важности проблемой после безработицы, коррупции, деятельности политиков, экономики и здравоохранения, поясняет espanarusa.com. Испанская молодежь зачастую не только меньше знает (студент университета в Испании по уровню знаний равен школьнику выпускного класса в Голландии), но и чаще бросает учёбу после окончания обязательного образования.

История не про нас. Как британские власти защитили съемщиков жилья

Именно поэтому преподаватели ищут возможности заинтересовать и мотивировать детей, показать, что полученные в школе знания действительно полезны. Если подростки видят, что правила, изучаемые в школе, не применяются в реальной жизни, они разочаровываются в учебе. В этом смысле члены «Орфографической бригады» плывут против течения, так как строгая нормативность языка часто заменяется непритязательностью разговорной речи, а в соцсетях ещё и вседозволенностью.

А что у нас?

Белорусские пользователи соцсетей тоже не отличаются идеальной грамотностью. Но всё же проблема №1 в Беларуси не столько грамотность, сколько угроза исчезновения родного языка, над которым сегодня насмехается даже правитель, подвергший недавно публичной обструкции надпись «Выконвай хуткасны рэжым».

В связи с этим на сайте «Удобный город» появилась петиция «У падтрымку беларускай мовы». «У Беларусі, па нашых назiраннях, маюцца прыкметы сталага парушэння правоў беларускамоўнага насельніцтва і дыскрымінацыi беларускай мовы», — заявляют её авторы.

Они обращают внимание, что в городах страны «мала беларускамоўных шыльдаў (у тым ліку на вакзалах), існуюць перашкоды для беларускамоўнай адукацыі на ўсіх узроўнях, няма патрабавання да чыноўнікаў роўнага валодання мовамі, адсутнічае практыка справаводства на беларускай мове, суды ідуць па-руску, адсутнічае ўвесь корпус заканадаўства на беларускай мове».

Авторы петиции выдвинули три основных требования:

«1. Вярнуць на дарогі дарожны знак «Выконвай хуткасны рэжым» па-беларуску і ў далейшым прытрымлівацца афармлення знакаў на беларускай мове.

2. Забяспечыць магчымасць навучання на беларускай мове кожнага жадаючага і заахвочваць да вывучэння і выкладання на беларускай мове выхавацелей, настаўнікаў і выкладчыкаў адмысловымі прэміямі.

3. Стварыць беларускамоўную дзяржаўную вышэйшую навучальную ўстанову і падтрымаць іншыя падобныя прыватныя ініцыятывы».

Через 12 дней сбор подписей завершится, после чего обращение будет направлено в Минобразования и УГАИ МВД Беларуси.

Давайце спачатку абаронім мову, а ўжо потым, па пракладзе іспанцаў, будзем сачыць за яе граматнасцю.