ЦИК Украины обработала все 100% протоколов 23.04.2019, 18:20

Результат Владимира Зеленского побил исторический рекорд страны.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины обработала 100% протоколов с избирательных участков. По итогам второго тура победу одержал Владимир Зеленский, который набрал 73,22% голосов. Его оппонент Петр Порошенко получил 24,45% голосов. 2,3% бюллетеней были признаны недействительными.

Второй тур выборов президента Украины состоялся 21 апреля. Высокие результаты Зеленского показали первые же опубликованные экзитполы.

Такой высокой поддержки, какую получил Зеленский, ранее не добивался ни один президент.

Леонида Кучму — единственного президента Украины, избранного на два срока, — на выборах 1994 года поддержали 52,15% избирателей, а на выборах 1999 года — 56,25%. Виктору Ющенко на выборах 2004 года пришлось оспорить результаты второго тура в Верховном суде. Повторный второй тур принес ему 51,99% голосов. На выборах 2010 года Виктор Янукович во втором туре выборов заручился поддержкой 48,95% избирателей, а Петр Порошенко в 2014 году победил в первом туре, набрав 54,7%.