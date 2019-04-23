ЦБ РФ потребовал за месяц ликвидировать все уличные табло с курсами валют 9 23.04.2019, 18:38

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Фото: slon.ru

С 23 мая россиян больше не будет беспокоить стоимость доллара и евро.

Запрет на публичный показ курсов иностранных валют на улицах, который готовился по инициативе ЦБ, вышел на финишную прямую, передает finanz.ru.

Банки обязаны в течение 30 дней, то есть до 23 мая 2019, ликвидировать все уличные табло с обменными курсами как в своих отделениях, так и в отдельных точках обмена, следует из указания ЦБ № 5076-6.

Согласно документу, который датирован 22 февраля и опубликован на сайте регулятора во вторник, 23 апреля, изменения вносятся в инструкцию «О порядке осуществления уполномоченными банками отдельных операций и наличной иностранной валютой».

Банк «должен размещать информацию о курсах иностранных валют только внутри помещения», требует ЦБ, добавляя, что это не распространяется на публикации в СМИ и интернете, а также не окна и витрины банков.

Указание вступает в силу через 30 дней с момента публикации.

Напомним, о том, табло с курсами следует убрать с российских улиц, ЦБ задумался в феврале прошлого года. В декабре ГосДума приняла поправки, дающие центробанку полномочия вводить такие ограничения. Тогда же закон подписал президент РФ Владимира Путин.

Запрет необходим, чтобы якобы защитить потребителей банковских услуг, объяснял в прошлом году замдиректора департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский.

По его словам, на рынке очень много незаконных точек обмена валюты, которые принадлежат не уполномоченным банкам, а неустановленным физическим лицам. В этих обменных пунктах, как правило, проводятся операции по курсам, существенно отличающимся от тех, которые проводятся через уполномоченные банки, и там граждан зачастую обманывают.

С точки зрения ЦБ, таким обменным пунктам необходимо усложнить жизнь за счет того, чтобы курсы валют размещались только внутри уполномоченного банка, чтобы незаконные точки обмена валюты не имели возможности рекламировать свои незаконные услуги и привлекать клиентов с улицы, указал Ясинский.