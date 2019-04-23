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Нефть с мякотью

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  • Антон Орехъ
  • 23.04.2019, 18:52
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Антон Орехъ

Если РФ в космос запускает криворукие спутники – почему она не может поставлять бракованную нефть?..

Слушайте, а вдруг и правда нефть из России в Беларусь идет паленая? С каким-нибудь примесями, поганками, изъянами или уриной осла? Не было бы повода, не стало бы российское Энергетическое министерство объясняться, оправдываться и обещать устранить. Если бы нечего было устранять – так чего бы они тогда обещали? Иногда банан – это просто банан, а урина осла – это просто урина осла.

Если Россия в космос запускает криворукие спутники – почему она не может поставлять бракованную нефть? Если при сборке любого изделия у нас неизменно получается автомат Калашникова – отчего бы вдруг качество нефтяных поставок всегда было неизменно высоким? Не произошло ничего ужасного. Даже деловая репутация наших производителей не пострадает:– белорусы – это не изнеженная Европа, они народ не злобный, да и выбора особо нет. Но уж больно не вовремя.

Только мы с Лукашенко зарубились на разных фронтах по разным вопросам – и тут нефть так некстати пошла какая-то с мякотью. Россия надавила на чувствительное место и ограничила поставки яблок из «братской» страны, а «братская» страна пригрозила начать ремонт нефтепровода, по которому нефть идет на Запад. Ограничения и угрозы чередуются и перемежуются, и теперешняя история с нефтью никому не покажется случайной даже если всё действительно просто так совпало.

А вдруг Россия умышленно испортила продукт? А вдруг нефть всегда была так себе – просто белорусы до сих пор на это закрывали глаза? К тому же это не просто внутренние российско-белорусские дела. Продукция-то потом в Европу идет. И вот здесь уже удобно призвать в союзники изнеженных европейцев, тыча пальцем в недобросовестных россиян. А для россиян нефтяные деньги, сами понимаете, дороже всего на свете. В общем, уже не так важно, действительно ли качество российской нефти не соответствует высоким белорусским стандартам – главное, что это можно использовать как предлог для битья посуды и препирательств. И если бы плохой нефти не было – ее следовало бы выдумать.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»


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