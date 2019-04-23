Россиян выселят из посольского дома в Чехии 3 23.04.2019, 19:06

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Этот дом является одним из замешанных в громком скандале.

Российских граждан, живущих в посольском доме в чешской столице Праге, выселят. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на местную газету Deník N.

Сообщается, что россияне проживают в этом доме десятки лет. Власти выдали им предписание покинуть помещение до 20 мая из-за предстоящей реконструкции здания. В результате жильцы решили обратиться за помощью напрямую к президенту Чехии Милошу Земану.

Отмечается, что этот дом является одним из замешанных в громком скандале, о котором стало известно в марте. Посольство России в Праге обвинили тогда в нарушении международных соглашений: оно сдавало в аренду сотни квартир, которые предназначены для дипломатов.

Указывалось, что помещения сдаются без контракта, а оплата за них вносится наличными. Все указанные дома формально принадлежат Чехии, а управляет ими российское посольство на основании договора, заключенного более 30 лет назад.