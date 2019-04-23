Белорусы предлагают премировать учителей, которые преподают на родном языке 9 23.04.2019, 19:16

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Появилась петиция с предложением премировать учителей, которые ведут преподавание по-белорусски.

Петиция «В поддержку белорусского языка» появилась на сайте «Удобный город». Ее составители пишут, что, по их наблюдениям, «имеются признаки постоянного нарушения прав белорусскоязычного населения и дискриминации белорусского языка».

«В частности, в городах мало белорусскоязычных вывесок (в том числе на вокзалах), существуют препятствия для белорусскоязычного образования на всех уровнях, нет требования к чиновникам о равном владении государственными языками, отсутствует практика делопроизводства на белорусском языке, суды проходят по-русски, отсутствует полный корпус законодательства на белорусском языке», — говорится в петиции.

Вспомнили там и о заявлении Лукашенко в ходе обращения с посланием о снятии знака «Выконвай хуткасны рэжым».

Инициативные граждане требуют вернуть дорожные знак «Выконвай хуткасны рэжым» по-белорусски и в дальнейшем придерживаться оформления дорожных знаков на белорусском языке. А также поощрять к изучению и преподаванию на белорусском языке воспитателей, учителей и преподавателей специальными премиями, создать белорусскоязычное государственную высшее учебное заведение и поддержать подобные частные инициативы.

Пока петицию подписали около 300 человек.