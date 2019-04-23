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Президент Польши подписал закон о 13-й пенсии

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  • 23.04.2019, 19:49
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АНДЖЕЙ ДУДА
ФОТО: AGENCJA GAZETA

С мая каждый польский пенсионер получит так называемую 13-ю пенсию в размере 206,5 евро.

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о «Пенсии плюс», передает «Радио Польша».

Дополнительная пенсия в размере 1100 злотых брутто, является одним из предложений, представленных в рамках так называемой пятерки Ярослава Качиньского, руководителя правящей в стране партии «Право и справедливость».

Президент Польши отметил, что подписание законопроекта является для него «моментом большой радости и удовлетворения». По его словам, закон является еще одним элементом политики, «ориентированной на просоциальную деятельность».

Получатели пособия «на руки» получат 888 злотых и 25 грошей (206,5 евро). Выплаты должны начаться в мае.


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