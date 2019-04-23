Как распорядился призом 5-летний юморист из Витебска, пошутивший про Зеленского 1 23.04.2019, 20:10

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Тимофей Бородавкин

Фото: Алесь Пилецкий

Пятилетний Тимофей Бородавкин выиграл почти две тысячи долларов.

Пятилетний Тимофей Бородавкин из Витебска выиграл 50 тысяч гривен (почти 2 тысячи долларов) на украинском шоу «Рассмеши комика. Дети». Мальчик шутил на разные темы, но фурор произвела песенка про нынешнего президента Украины: «В траве сидел кузнечик, в траве сидел кузнечик, совсем как огуречик, Зеленский — президент!» Tut.by поговорил с папой маленького юмориста — Романом Бородавкиным о том, как ребенок готовился к передаче, как воспринял победу и как в семье решили потратить денежный приз.

Тима растет в творческой и юморной семье. Папа Роман — кавээнщик, ведущий, сценарист компании «YBW-групп», пишет телесериалы для российского рынка. Мама Татьяна — учитель английского языка. У мальчика есть сестричка — двухлетняя Есения, или, как ее называют домашние, Яся.

Глава семьи — известный шутник, затейник и фантазер. Например, когда родился Тима, он встретил жену из роддома в образе аиста. А когда на свет появилась дочка, приехал забирать их верхом на лошади в маске… коня.

Так что в кого пошел Тима, догадаться нетрудно. На шоу в Киев он вообще поехал, потому что папа в свое время так на это и не решился.

— Идея участия Тимофея в шоу родилась спонтанно, — рассказывает Роман Бородавкин. — Крестный папа нашей младшей дочки Дмитрий Луговцов работает сценаристом на студии «95-й квартал». И он уже несколько лет предлагал мне поучаствовать во взрослом «Рассмеши комика» — благодаря кавээновской молодости шуток у меня в запасе много. Но я все откладывал на потом. Как-то Дмитрий приехал к нам в гости, и Тимофей рассказывал ему смешные истории из своей жизни. Дима и говорит: «Есть идея: раз ты сам не поехал на „Рассмеши комика“, может, сын выступит за отца?» А Тиму Дима уже успел заинтересовать: рассказал мальчику, как в Киеве красиво, что там есть метро, океанариум… Сын и загорелся: «Папа, давай, я очень хочу шутить!»

На семейном совете Бородавкины решили: Тима поедет на кастинг в Минск — это был первый этап, чтобы попасть на шоу в Киев.

Семья Бородавкиных

Фото: Алесь Пилецкий

— За дело взялась наша мама. Она фактически за день выучила с Тимой все шутки для кастинга и повезла сына в столицу. Для него уже одно это стало большим приключением! Тима вернулся такой воодушевленный, рассказал, как редакторы смеялись над его шутками. Мы с нетерпением ждали результатов — и вот новость: Тима прошел отбор!

Но редакторы на кастинге сказали, что шутки нужно поменять: они не подходят по формату.

— Получилось, что нужно придумывать все с нуля. И тут на помощь пришел крестный папа Тимофея — Костя Гарбузов, мой коллега-сценарист. За пять вечеров мы с ним придумали более ста штук. Но после редактуры от них осталась примерно треть.

За неделю Тимофей запомнил их все. Заучивать опять помогала мама.

— Вся подготовка Тимофея к шоу легла на мамины плечи: она с ним не только учила шутки, но и объясняла, как их правильно «сдавать». А самое главное, правильно настроила сына психологически. Мол, это такое большое приключение, которое обязательно закончится твоей победой, вне зависимости от решения жюри.

Татьяна учила с Тимой материал с помощью картинок: рассказывала ему шутку, а мальчик говорил, с каким изображением у него эта реприза ассоциируется.

— За день до съемки мы перестали повторять с Тимой шутки, чтобы он морально успокоился. Сын просил: «Давайте повторим». А мы: «Не надо, ты и так все хорошо знаешь».

Фото: Алесь Пилецкий

Съемки шоу проходили 26−27 февраля. Бородавкины поехали в Киев на машине всей семьей. В отличие от украинских детей, которые знали ведущих программы, мальчик из Витебска не имел о них никакого представления.

— Мы объясняли Тиме кто есть кто. За несколько недель до шоу стало известно, что Владимира Зеленского по понятным причинам в жюри не будет. Но шутку про кузнечика-«президента» решили оставить. Она работала вне зависимости от того, выиграет Зеленский выборы или нет. К слову, это была единственная шутка-песня, которую нам оставили редакторы. Как видно, не ошиблись!

На самом выступлении, по словам Романа, все было, «как в хорошем фильме»:

— С завязкой, кульминацией и развязкой! Из 30 отобранных шуток Тимофей успел представить только 15. Сын достаточно спокойно воспринял победу. Видимо, просто не осознавал масштаб. А потом пошел в гримерку и… уснул на стульях. Ребенок был эмоционально выжат: мы приехали на съемку в 9.00, а его выход был в 16.30. Но в эфире, несмотря на усталость, сын собрался и выдал, считаю, все просто на отлично.

В передачу не вошли некоторые детали, которые заметили родители:

— Сын запутался в кулисах, когда выходил на сцену. А еще у него перед самым выходом организатор забрала папку с подсказками. Хорошо, наша подруга Настя вовремя это увидела и догнала ее, папку вернули. А когда Тима вышел и попал в свет софитов под камеры, мы думали, он вот-вот заплачет, но нет. Сын — смог! Кстати, Тимофей нам потом сказал: «Мама, папа, если б вы после шутки про „кузнечика“ так сильно не закричали — я бы вообще сто тысяч гривен выиграл!»

Роман и Татьяна решили, что приз — это «честно заработанные сыном деньги» и пусть он распорядится ими сам:

— Тима хотел на выигранные деньги сходить в океанариум и зоопарк всей семьей — и эти мечты сбылись! Потом сын вспомнил, что для полного счастья ему не хватает машинок «Хот виллс» и «скричеров» (да-да, я сам был в шоке от этих названий). Поэтому у победителя появились эти машинки, два самоката, велосипед. Ну и — план на лето съездить всей семьей в Питер — посетить футбольный матч на стадионе «Спартак» и увидеть разводные мосты.

Фото: Алесь Пилецкий

Тима — любознательный мальчик с пеленок.

— Он невероятный фантазер! Например, может играть с дедушкиным массажером под названием «палка-гребалка» и придумать с ним целую историю с захватывающими поворотами сюжета. Еще его увлечения — трансформеры, роботы, жуки, пауки, лягушки и книги о них. Кроме того, сын учится плавать, занимается спортивной гимнастикой, решает логические задачки, осваивает чтение.

Поначалу Бородавкины-старшие думали, что всё: после украинского шоу — больше ни на какие конкурсы ни ногой.

— Нервы ведь на таких мероприятиях на пределе! Но страсти улеглись. И, возможно, продолжение следует. Организаторы сказали, что победителям можно участвовать в шоу только в дуэте. Наличие дуэта просматривается: Тима будет отвечать за опыт, а Яся — за молодость.