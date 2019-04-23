Активиста оштрафовали за плакат с цитатой из стихотворения Владимира Некляева 2 23.04.2019, 20:57

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Плакат активист поднял 21 апреля на площади Свободы во время молитвы за Куропаты.

Суд Центрального района Минска оштрафовал активиста Белорусской социал-демократической партии «Народная громада» Валентина Троцкого на 50 базовых величин (1275 рублей), сообщил ответственный секретарь оргкомитета по созданию партии Сергей Спариш.

Как пишет «Радыё Свабод» со ссылкой на БелаПАН, Троцкого оштрафовали за плакат с изображением креста и цитатой из стихотворения Владимира Некляева «Ты чуеш стогны? Гэта Курапаты». Этот плакат он поднял 21 апреля на площади Свободы во время молитвы за Куропаты.

Белорусский закон «О массовых мероприятиях» не регулирует религиозную деятельность, к которой относятся и молитвенные собрания. Закон «О свободе совести и религиозных организациях» запрещает препятствовать религиозным обрядам как в культовых постройках и на их территориях, так и в местах паломничества или на кладбище.

Тем не менее молитву посчитали массовой акцией - за «несанкционированную молитву» на 15 суток ареста осудили лидера «Народной громады» Николая Статкевича, которого посчитали организатором.