Лидер сборной Словении: Мы, Казахстан и Беларусь — главные фавориты ЧМ
- 23.04.2019, 21:18
Роберт Саболич поделился мыслями о стартующем на следующей неделе в Нур-Султане ЧМ по хоккею в дивизионе 1.
Форвард нижегородского "Торпедо" и сборной Словении Роберт Саболич поделился мыслями о стартующем на следующей неделе в Нур-Султане чемпионате мира по хоккею в группе "А" дивизиона 1.
- По вашему мнению, какие команды станут главными фаворитами турнира группы "А" первого дивизиона чемпионата мира в Нур-Султане?
- Наверное, Казахстан, Беларусь и Словения.
- Как полагаете, справедливо ли называть вашего товарища по команде Анже Копитара главной звездой предстоящих в Нур-Султане ледовых баталий?
- Конечно. Ведь он большая звезда и действительно хороший хоккеист.
- За какое место будет сражаться в столице Казахстана сборная Словении?
- Только за первое, — сказал Саболич в интервью sports.kz.