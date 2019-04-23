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Лидер сборной Словении: Мы, Казахстан и Беларусь — главные фавориты ЧМ

  • 23.04.2019, 21:18
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Роберт Саболич поделился мыслями о стартующем на следующей неделе в Нур-Султане ЧМ по хоккею в дивизионе 1.

Форвард нижегородского "Торпедо" и сборной Словении Роберт Саболич поделился мыслями о стартующем на следующей неделе в Нур-Султане чемпионате мира по хоккею в группе "А" дивизиона 1.

- По вашему мнению, какие команды станут главными фаворитами турнира группы "А" первого дивизиона чемпионата мира в Нур-Султане?

- Наверное, Казахстан, Беларусь и Словения.

- Как полагаете, справедливо ли называть вашего товарища по команде Анже Копитара главной звездой предстоящих в Нур-Султане ледовых баталий?

- Конечно. Ведь он большая звезда и действительно хороший хоккеист.

- За какое место будет сражаться в столице Казахстана сборная Словении?

- Только за первое, — сказал Саболич в интервью sports.kz.


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