Фотофакт: Надпись «Выконвай хуткасны рэжым» перевели на русский язык 23.04.2019, 21:33

Фото: TUT.by

Дорожная служба принялась выполнять абсурдное указание диктатора.

После слов Александра Лукашенко надпись "Выконвай хуткасны рэжым" перевели на русский язык, информирует tut.by. Упомянутое придорожное информационное табло находится на трассе М3 Минск — Витебск. Раньше объявления для водителей были белорусскоязычные, теперь произошла "русификация". В "Минскавтадор-Центр" ссылаются на два государственных языка и на то, что по трассе часто ездят гости из России.

Напомним, Лукашенко упомянул белорусскоязычное объявление на табло во время недавнего послания народу и парламенту. "До глупостей доходит, — эмоционально рассказывал Лукашенко. — Еду по дороге. Трасса, как её называют, президентская. Вывесили табло "Выконвай хуткасны рэжым". Мне, как белорусу, понятно, что хотел сказать автор. Едет русский человек или русскоязычный белорус, который лучше знает русский язык. "Выконвай... хуткасны... Ну понял, что "режим". Неужели снова диктатура Лукашенко? Вот он здесь ездит, "режим" написано. Ну что вы хотели этим показать?! Ну 50% с запасом населения поймёт, что требует дорожник или гаишник. Но остальные же не поймут! Да и притом неправильно перевели, с ошибками. Пришлось вернуть название нормальное, которое... оно у нас в крови... Кто поймёт, что это скоростной режим, а не диктатура Лукашенко?"

Прошло несколько дней, и дорожная служба отреагировала на возмущение диктатора.