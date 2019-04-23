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Взорвавшие Шри-Ланку террористы оказались семьей

  • 23.04.2019, 21:42
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Взрывы в отелях в столице Шри-Ланки были совершены двумя братьями.

Взрывы в отелях Shangri-La и Cinnamon Grand в столице Шри-Ланки Коломбо были совершены двумя братьями. Об этом со ссылкой на участвующего в расследовании офицера сообщает Daily Mail (перевод - lenta.ru).

По его словам, им было больше 20 лет, они сыновья владельца бизнеса по торговле специями.

Помимо этого сообщается, что когда полицейские пришли к их дому, жена одного из братьев устроила взрыв, в результате которого погибли она и двое ее детей, а также три сотрудника правоохранительных органов.

Между тем связанное с террористической организацией «Исламское государство» агентство Amaq опубликовало фотографию, на которой, как пишет Daily Mail, запечатлены смертники, устроившие взрывы в Шри-Ланке. На снимке восемь человек, только один из них не скрывает лицо — утверждается, что это идейный вдохновитель террористов имам Захран Хашим (Zahran Hashim).

В результате восьми взрывов, произошедших в Шри-Ланке 21 апреля, по последним данным, погиб 321 человек, более 520 — ранены. Жертвами стали и 35 иностранцев, в том числе граждане Великобритании, США, Китая и Германии.


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