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Навальный провел крупную предвыборную акцию в Москве

  • 23.04.2019, 22:15
Алексей Навальный

Глава ФБК представил своим сторонникам программу «Умное голосование» и кандидатов в Мосгордуму.

В понедельник вечером, 22 апреля, глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный вместе со своими сторонниками провел публичную встречу с независимыми кандидатами на выборы в Мосгордуму, сообщает DW. Они пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года.

Встречу со сторонниками - первую в Москве за долгое время - Навальный организовал в одном из музыкальных клубов столицы. За полчаса до начала вдоль клуба растянулась многолюдная очередь. Всего на акцию Навального, по оценкам DW, пришло около 1500 человек.

"Гостевых" руководителей в Москве быть не должно"<>/b

На сцену поочередно выходили кандидаты в Мосгордуму, включая оппозиционера Илью Яшина и юриста ФБК Любовь Соболь, которая судится с компанией Евгения Пригожина по факту отравления детей в детских садах.

Кандидаты в депутаты кратко рассказали, почему нынешняя Мосгордума бездействует и почему важно, чтобы в Москве сменилась власть. Каждый из кандидатов подчеркивал, что он москвич, а "гостевых" руководителей в столице быть не должно.

Алексей Навальный и "Умное голосование"

Последним на сцену вышел сам Алексей Навальный. Он рассказал про систему "Умное голосование", которое позволит избрать кандидата не из партии власти в каждом из 45 московских округов. Ранее сайт проекта уже несколько раз блокировался по решению суда.

"Я верю практический смысл этого мероприятие. Все вы - будущий штаб, который победит "Единую Россию", - обратился Навальный со сцены. Он подчеркнул, что выборы в Москве важны для всей страны. “Что-то политически существует только, если это происходит в Москве”, - резюмировал он.


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