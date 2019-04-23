Ученые назвали оптимальную дозу кофе 23.04.2019, 22:16

Ученые из Австралии, США и Великобритании проанализировали 300 исследований, охвативших 4800 человек.

Среднестатистическому человеку достаточно выпивать около двух чашек кофе в день, чтобы усилить эффект от тренировок, говорится в исследовании, опубликованном на сайте Science Alert, передает РИА «Новости».

Ученые из Австралии, США и Великобритании проанализировали 300 исследований, охвативших 4800 человек.

Выяснилось, что употребление кофеина способно улучшить результаты упражнений на два-шестнадцать процентов.

По данным специалистов, для улучшения показателей человеку требуется от трех до шести миллиграммов кофеина на килограмм веса. Таким образом, человеку, который весит 70 килограммов, нужно употребить 210-420 миллиграммов кофеина.

При этом ученые подчеркнули, что людям, не привыкшим пить кофе, следует начинать с меньшей дозы.

Употреблять напиток рекомендуется за 45-90 минут до начала тренировки.

Специалисты также напомнили, что чрезмерное употребление кофеина грозит появлением побочных эффектов, в том числе бессонницы, нервозности, головной боли и расстройств желудочно-кишечного тракта.