Трамп покончил с нефтяным союзом РФ и ОПЕК 1 23.04.2019, 22:32

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Тотальные санкции против Ирана приведут к развалу сделки ОПЕК+.

Решение США ввести тотальные нефтяные санкции против Ирана, отрезав Исламскую республику от последних крупных клиентов, похоже, обернется для Белого дома неожиданной побочной победой: сделка ОПЕК+ - первый с 1990-х скоординированный шаг крупнейших добытчиков, в рамках которого Саудовская Аравии и России удалось договориться о сокращении поставок и вернуть цены на уровни конца 2014 года - уйдет в прошлое.

Члены ОПЕК из Персидского залива готовы существенно нарастить производство, чтобы заместить иранскую нефть, сообщили Bloomberg и Reuters источники в картеле.

По данным Bloomberg, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские эмираты согласны в короткий срок выбросить на рынок до 1,5 млн баррелей новой нефти в день, передает finanz.ru.

Это больше, чем Иран экспортирует сейчас (1 млн баррелей). Решение будет приниматься после анализа спроса, вероятнее всего, в июне, когда срок соглашения ОПЕК+ истечет, уточняют источники Reuters.

Решение Трампа прекратить исключения из антииранских санкций, которые полгода действовали для Китая, Индии, Южной Кореи и еще пяти стран, «фактически ликвидирует соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи», отмечает старший аналитик OANDA Эд Мойя.

Ситуация на рынке требует от членов ОПЕК восполнить уходящие иранские объемы, в результате договориться о новой стратегии, которая бы устраивала всех участников, будет куда сложнее, объясняет Мойя.

Первые «трещины» в нефтяном союзе России и Саудовской Аравии, который с перерывами действовал с конца 2016 года, появились еще в марте, напоминает основатель сырьевого хедж-фонда Philipp Oil Эндрю Додсон: встреча ОПЕК+, намеченная на апрель была неожиданно отменена, после того, как на переговорах в Баку позиции главных игроков разошлись.

Глава Минэнерго Саудовской Аравии Халед Аль-Фалих высказался за продление соглашения, в рамках которого 14 стран согласились убрать с рынка 1,2 млн баррелей нефти в день. Представлявший Россию Александр Новак заявил, что пока такое решение не выглядит необходимым, и предложил подождать до мая.

Вслед за словами разошлись и дела. Саудовская Аравия за 5 месяцев сократила добычу на 1,2 млн баррелей в сутки, перевыполнив свои обязательства почти вдвое, а экспорт урезала на 25%, до 4-летнего минимума в 6,5 млн баррелей в день (на апрель).

Россия же даже к середине апреля исполнилась лишь две трети от квоты, а экспорт нарастила до 2-летнего рекорда в 5,7 млн баррелей в сутки.

Фактически Москва не стала выполнять в полном объёме соглашение ОПЕК+ и теперь, наверное, уже и не будет, констатирует директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.

Очевидно, что эта ситуация не осталась без внимания в Саудовской Аравии, говорит главный аналитик ESAI Эндрю Рид: аргументов в пользу того, чтобы спасать рынок в одиночку, у Эр-Рияда стало меньше.

«Саудиты предпочли бы сохранить сделку», но они ничего не будут делать «в одностороннем порядке», предупреждает аналитик Energy Aspects Амрита Сен.

«Решение по антииранским санкциям покончит со сделкой ОПЕК, - согласен вице-президент консалтинговой компании Foreign Reports Мэтью Рид. - Они не могут одновременно удерживать 1,2 млн баррелей (свой добычи - ред.) и заменять иранскую нефть на 1 млн».

В результате в долгосрочной перспектике развитие событий вокруг Ирана может привести к падению цен на нефть, прогнозирует сырьевой стратег Сбербанк CIB Михаил Шейбе.

В ближайшее время, впрочем, баррель продолжит дорожать, говорит он: «Рынку будет непросто справиться с выпадением поставок из Ирана, поскольку впереди сезонное увеличение объемов нефтепереработки».

На торгах во вторник цена Brent достигла нового максимума с начала ноября - 74,73 доллара за бочку. За два дня котировки подскочили на 6,5%.