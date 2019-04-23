Литва приняла официальное решение по надписям на памятнике повстанцев Калиновского 23.04.2019, 22:40

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Имена лидеров и участников восстания 1863-1864 годов будут написаны на трех языках.

Литовская правительственная комиссия приняла окончательное решение по этому делу, сообщает «Белсат» со ссылкой на портал «Dzieje.pl».

23 апреля Комиссия по увековечению памяти повстанцев под председательством премьер-министра Литвы Саулюса Сквярнялиса официально утвердила решение записать имена повстанцев на памятных досках на литовском, польском и белорусском языках.

«Было принято решение принять во внимание рекомендации литовских историков и имена повстанцев, среди которых лидеры национального подъема Зигмунт Сераковский и Кастусь Калиновский, записать на мемориальных досках на трех языках», – говорится в заявлении канцелярии правительства.

Торжественное перезахоронение повстанцев, которое состоится в часовне на виленском кладбище Росы осенью, будет иметь статус государственного события.

Уже известно, что Польшу на торжествах представит президент Анджей Дуда или премьер-министр Матеуш Моравецкий.