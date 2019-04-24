Что показали результаты стресс-тестов Островецкой АЭС? 29 24.04.2019, 7:51

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Фото: dpa

Беларусь до сих пор не знает, что делать с топливом для атомной станции.

В Минске обсудили доклад белорусских государственных структур и международных экспертов по результатам стресс-тестов Островецкой АЭС. Что они показали и чего ожидать от этого проекта белорусам – в материале Дмитрия Мицкевича на телеканале «Белсат».

Группа независимых экспертов представила результаты анализа национального доклада по стресс-тестам Островецкой АЭС. Стресс-тесты – проверка системы безопасности станции на способность переносить природные катаклизмы. Ирина Сухий, член совета ОО «Экодом»:

«Этот проект нужно доработать. Он был разработан и стройка происходит по российским стандартам, которые не были приведены в соответствие с мировыми нормами МААГАТЭ».

Общественная организация «Экодом» подготовила ряд предложений для совершенствования системы безопасности АЭС, которые направила в Госатомнадзор вместе с требованием не выдавать лицензии для запуска станции до приведения всех ее параметров в соответствие с нормами международных организаций – МААГАТЭ и WENRA.

Татьяна Новикова, член совета ОО «Экодом»:

«Системы безопасности, которые нам подносятся: система спот-пг, система пассивного охлаждения, ловушка расплава – это тоже пассивная система. Функциональность этих систем не просто не доказана, она под вопросом… Каналы безопасности не являются независимыми. То есть различные уровни безопасности так называемой глубоко эшелонированной обороны обеспечиваются одними и теми же инструментами».

Первый реактор Островецкой АЭС должен заработать уже осенью, второй – в следующем году. Пуск станции откладывали из-за неприятных сюрпризов: подал корпус реактора, который впоследствии был заменен. Одна из главных претензий общественности к строительству АЭС – закрытость информации обо всем, что происходит на объекте и вокруг.

«По конвенции мы должны наладить свои отношения с соседями, и мы все прекрасно знаем, что с Литвой отношения не урегулированы и они очень озабочены тем, что атомная электростанция будет менее 50 километров от их столицы», – говорит Ирина Сухий.

Так, в том числе из-за Островецкой АЭС Литва блокирует прогресс в отношениях Беларуси с Евросоюзом. Надо ли нам это? Отвечают жители Гомеля:

«Островецкая АЭС нужна не людям, а политикам».

«Вы же посмотрите: и Франция, и Германия строят атомные электростанция рядом с границами».

«Нам нужна энергия, и сейчас, наверное, новые технологии, более оснащенная и защищенная будет атомная станция».

Эксперты отмечают, что после введения в эксплуатацию Островецкой АЭС Беларуси придется повысить потребление электроэнергии чуть ли не пополам, чтобы полностью использовать ее мощь. Есть и другие проблемы. Татьяна Новикова, член совета ОО «Экодом»:

«Беларусь до сих пор не знает, что делать с топливом. Сухого станционныго хранилища для хранения облученного ядерного топлива после выгрузки из бассейна нет. То есть его даже нет в проекте, понимаете?»

Кажется, что в проекте нет и детального плана развития белорусской промышленности с учетом больших излишков энергии, хотя, по мнению специалистов, это может вызвать производственный бум в стране, когда при низкой цене электричества начнут развиваться новые индустриальные отрасли.

Таким образом, ситуация неоднозначная: с одной стороны, угрозы безопасности и несоответствие АЭС некоторым международным нормам, с другой – перспективы в развитии промышленности и полном самообеспечении страны электроэнергией. Теперь главный вопрос – насколько серьезно власти отнесутся к каждой из этих проблем.