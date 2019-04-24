Видеофакт: Ирландский нападающий забил самый быстрый гол в истории английской Премьер-лиги 24.04.2019, 8:01

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Фото: getty images

Шейн Лонг отличился уже на 7-й секунде матча.

Ирландский нападающий «Саутгемптона» Шейн Лонг забил гол в ворота «Уотфорда», который стал самым быстрым в истории английской Премьер-лиги, сообщает nv.ua.

Лонг отличился уже на 7-й секунде матча после ошибки защитника «Уотфорда», который после розыгрыша с центра поля, выбивая мяч подальше от своих ворот, попал в нападающего. Лонг подхватил мяч, вышел один на один с голкипером и перебросил его, открыв счет в матче.

В итоге гол Лонга не помог «Саутгемптону» одержать победу. На 90-й минуте Андре Грей принес «Уотфорду» ничью.

До этого рекорд принадлежал защитнику «Тоттенхэма» Ледли Кингу, который в 2000 году забил «Брэдфорду» на 10-й секунде.

Накануне в матче 35 тура английской Премьер-лиги «Челси» не смог победить «Бернли» - 2:2.