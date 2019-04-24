закрыть
24 апреля 2019, среда, 10:21
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Видеофакт: Ирландский нападающий забил самый быстрый гол в истории английской Премьер-лиги

  • 24.04.2019, 8:01
  • 1,793
Фото: getty images

Шейн Лонг отличился уже на 7-й секунде матча.

Ирландский нападающий «Саутгемптона» Шейн Лонг забил гол в ворота «Уотфорда», который стал самым быстрым в истории английской Премьер-лиги, сообщает nv.ua.

Лонг отличился уже на 7-й секунде матча после ошибки защитника «Уотфорда», который после розыгрыша с центра поля, выбивая мяч подальше от своих ворот, попал в нападающего. Лонг подхватил мяч, вышел один на один с голкипером и перебросил его, открыв счет в матче.

В итоге гол Лонга не помог «Саутгемптону» одержать победу. На 90-й минуте Андре Грей принес «Уотфорду» ничью.

До этого рекорд принадлежал защитнику «Тоттенхэма» Ледли Кингу, который в 2000 году забил «Брэдфорду» на 10-й секунде.

Накануне в матче 35 тура английской Премьер-лиги «Челси» не смог победить «Бернли» - 2:2.


популярное за неделю

Мнение

Последний защитник линии Сталина
Последний защитник линии Сталина Владимир Халип
Любители очень скоро станут профессионалами
Любители очень скоро станут профессионалами Станислав Шушкевич
Хоть коня, хоть шоумена
Хоть коня, хоть шоумена Виталий Портников
Результаты выборов в Украине затронут и Беларусь
Результаты выборов в Украине затронут и Беларусь Богдан Яременко