Уроки украинского 8 Игорь Яковенко, «Детали»

24.04.2019, 8:08

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Игорь Яковенко

Фото: day.kiev.ua

Граждане не позволят новому президенту править, «лежа на боку».

Путинская Россия шестой год живет Украиной. Она ею дышит, обнюхивает ее, пробует укусить, пытается оторвать от нее куски ее тела. Единственное, чего путинская Россия не делает, так это не пытается понять, что такое Украина, что с ней происходит, что это за страна и что за люди в ней живут. В период с 8.02.2019 (день завершения процесса регистрации кандидатов в президенты Украины) по 21.04.2019 (голосование во втором туре выборов президента) путинская Россия исчезла. Она просто растворилась в Украине. И снова ничего не поняла в тех событиях, которые могли бы стать уроком, если бы в руководстве и «элите» путинской России кто-либо хотел и умел учиться.

Урок первый: достоинство проигравшего

Этот текст не про внутреннюю кухню украинской политики. Поэтому не буду оценивать деятельность Петра Порошенко на посту президента, но то, что ушел, как уходят крупные европейские и мировые политики, это факт. Наверняка понимал, что проигрывает, но бился яростно и до конца. Защищал свой курс, хотя после первого тура уже видел, что большинство избирателей его не поддерживают. Пошел на все условия оппонента: «стадион, так стадион», «одна сцена, так одна сцена – причем, ваша».

Петр Порошенко не оправдал надежд постоянных обитателей российского телевизора, которые в один голос предрекали, что «Порошенко не уйдет», что «будут провокации», «война», что «Зеленского почти наверняка убьют». Ничего этого не произошло. Самым страшным актом административной «мести Порошенко» стал штраф Зеленскому за то, что он показал журналистам свой бюллетень в момент голосования. Видимо, телевизионные бойцы с Украиной полагают, что в штабе Петра Алексеевича долго совещались, как сорвать Зеленскому победу и придумали вот такой способ.

Петр Порошенко поздравил своего оппонента с победой, не дожидаясь подсчета голосов, пообещал ему сильную оппозицию и одновременно помощь в освоении новой должности. В последнем выступлении уходящий президент цитировал Черчилля, его слова: «Никогда не сдаваться…». Сравнивать Порошенко с Черчиллем довольно сложно, да и Украина не слишком похожа на британскую империю. Но то, как Петр Алексеевич прощался с должностью, вызывает уважение и служит примером смены власти на постсоветском пространстве.

Урок второй: провал российских провокаторов и политики «слива компроматов»

За два дня до голосования во втором туре на сайте «Эха Москвы» появился текст под заголовком: «Взломанная переписка указывает на финансирование Зеленского людьми Малофеева и Суркова». В этом «расследовании» приводятся следующие факты. «Совершенно секретная» служебная записка от 12.07.2014 за подписью председателя Верховного Совета «ДНР» Бородая о проекте «Буратино», который создается для «противостояния украинской лжи». О подлинности этой бумажки пятилетней давности, а также о том, как все эти пять лет реализовывался данный проект, ничего неизвестно. Кроме того, в «расследовании» публикуется переписка между неким «полковником ФСБ» и донецким боевиком о переводе денег, якобы в штаб Зеленского. Следов реального перечисления денег, а также какого-то отклика штаба Зеленского, равно и информации, что в этом штабе что-либо знали об этой «помощи» «расследователи» не обнаружили. С таким же успехом можно написать любому из этих «расследователей» письмо на бланке ФСБ с благодарностью за верную службу, после чего объявить, что раскрыт агент Путина.

К чести украинцев, они никак не отреагировали на эту фальшивку. Равно как и на известие о том, что сайт «Миротворец» включил супругу Зеленского в списки «информаторов боевиков» за то, что она в 2014 году перепостила в социальной сети текст из LifeNews, сопроводив его осуждающим комментарием. Елена Зеленская пробыла в базе «Миротворца» один день, после чего ее оттуда убрали.

Урок в том, что во всех странах есть специалисты по грязным технологиям и Украина, естественно, не исключение. Различие в том, как к потокам лжи относится общество. Несмотря на невиданный в истории поток лжи и провокаций, который выливает на Украину и ее политиков российский телевизор, несмотря на ударную работу «фабрики троллей» имени Пригожина, число сторонников «русского мира» не превышает 11 процентов тех, кто проголосовал в первом туре за Юрия Бойко.

Урок третий. Полное обрушение мифа о «нацистской Украине»

Украина стала второй страной в мире, где и премьер и президент принадлежат к еврейскому народу. Это цена многолетнего вранья путинского телевизора про «нацистский режим», созданный в Украине после Майдана. За всю президентскую кампанию нота антисемитизма не прозвучала ни разу. Зеленскому ставили в упрек неготовность к должности президента и нелюбовь к Украине, близость к Коломойскому и готовность сдаться Путину, плохое знание украинского языка, все что угодно, только не его еврейство. Возможно, где-то в тухлых подвалах и гнилых закоулках социальных сетей и были какие-то антисемитские выпады, но на широкую аудиторию они не выносились.

В мире нет стран с нулевым уровнем антисемитизма и вообще с нулевым уровнем ксенофобии. Есть страны с политикой государственного антисемитизма. Есть те, в которых антисемитизм является социальной нормой. В других странах быть антисемитом стыдно. Президентские выборы показали, что Украина – в последней группе стран.

Урок четвертый. «Спираль молчания» и «глухота элиты»

На президентских выборах в Украине позиция элиты этой страны радикальным образом не совпала с позицией абсолютного большинства народа. Список VIP-агитаторов за Порошенко был намного длиннее и внушительнее списка известных и авторитетных в Украине людей, агитировавших за Зеленского. В «списке Порошенко» 26 участников группы интеллектуалов и общественных деятелей «Первого декабря», включая почетного президента «Киево-Могилянской академии» Вячеслава Брюховецкого, диссидентов Ивана Дзюбу и Иосифа Зисельса, ученых Игоря Юхновского и других известных людей. За Порошенко выступали многие известные писатели, артисты, представители шоу-бизнеса. В соцсетях и интернет-СМИ на стороне Порошенко были такие публицисты как Виталий Портников, Аркадий Бабченко и Айдер Муждабаев. В «списке Зеленского» ярких имен из числа артистов, ученых, писателей и журналистов намного меньше.

В штабе Зеленского говорили о том, что их кандидата поддерживают немало известных людей, но не делают это открыто, поскольку опасаются травли и осуждения. Это и есть проявление «спирали молчания». «Молчаливое большинство» образуется тогда, когда есть более влиятельное медийное VIP-меньшинство, голос которого звучит громче.

В Украине «спираль молчания» раскрутилась после первого тура голосования, когда «молчаливое большинство» осознало, что оно – большинство и обрело голос. А для VIP-меньшинства наступил момент прозрения, разочарования, иногда переходящий в отчаяние и ненависть к «предавшему их народу». «Украина, ты одурела!» — пишет Аркадий Бабченко, несколько неуместно подражая публицисту Юрию Карякину, бросившему аналогичный упрек в лицо России 12.12.1993 после победы ЛДПР на думских выборах.

Оставим на совести Бабченко попытку сравнить победу фашиствующего лидера ЛДПР с успехом Зеленского, у которого сходство с бесноватым Ж. найти довольно сложно. Тут главное другое. «Спираль молчания» имеет обратную сторону. А именно «синдром глухоты элиты». Находясь в кругу своей медийно-артистической и экспертно-политической тусовки, эти люди переоценивают свое влияние на граждан. Они с упоением хвалят народ, когда тот голосует в соответствии с их убеждениями, проклинают тот же народ, когда его большинство поворачивает в другую сторону.

Четвертый урок Украины в том, что большинство часто бывает не право, но в политике, в отличие от той же науки, мало знать истину, важно уметь склонить на ее сторону большинство. А проклятия в адрес собственного народа лучше оставить пророкам и публицистам.

Урок пятый. Надежда на перемены и необходимость всякий раз защищать свободу

«В демократических странах каждое новое поколение – новый народ», — эти слова Алексиса де Токвиля позволяют вполне однозначно причислить Украину к группе демократических стран, поскольку в ней постоянно происходят перемены, в том числе и в самом народе, дающие шанс на лучшее будущее. И еще один важный урок украинских выборов в том, что свобода не есть нечто данное и завоеванное навсегда. Ее надо постоянно поддерживать. Примерно так же, как спортсмен должен постоянно поддерживать спортивную форму. Для этого ему надо постоянно выходить из зоны комфорта, соблюдать режим, диету, истязать себя тренировками. Для поддержания свободы граждане должны постоянно выводить из зоны комфорта власть. Никто не знает, каким президентом будет Зеленский, но ясно одно: граждане не позволят ему править «лежа на боку». И это уже хорошо для Украины.

Игорь Яковенко, «Детали»