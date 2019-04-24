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Посол Азербайджана предложил начать поставки нефти в Беларусь

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  • 24.04.2019, 8:33
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Поставки возможны через порты Черного моря.

Азербайджан будет готов помочь Беларуси в случае ее обращения по вопросу поставок нефти, сообщил посол Азербайджана в Беларуси Латиф Гандилов. Отвечая государственному агентству БелТА на вопрос о возможности поставок нефти из Азербайджана в Беларусь, посол отметил, что не видит для этого каких-либо препятствий.

Вместе с тем, считает он, необходимо учитывать сложность транспортировки нефти из Азербайджана в Беларусь и искать наиболее оптимальные способы, которые не приведут к сильному удорожанию энергоресурсов.

"Здесь нет никаких других вопросов, кроме маршрутов транспортировки, что очень влияет на стоимость транспортируемой нефти", - подчеркнул Гандилов.

Он предположил, что поставки возможны через порты Черного моря. Посол также отметил большой потенциал торгово-экономического сотрудничества двух стран: "Беларусь находится в центре Европы. Значит, для нас открывается европейский рынок. Азербайджан находится на переднем крае Востока, открывая рынок Ближнего Востока для Беларуси".

Как сообщал сайт Charter97.org, продолжаются проблемы из-за поступления некачественной нефти из России в Беларусь.

Вчера Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии. Потери подсчитываются. Тем временем загрязненная нефть начала поступать в Европу и Украину. Белорусская сторона уведомила своих контрагентов об имеющейся проблеме. А вот «чистую» нефть Беларуси придется ждать около недели.

В Белорусской нефтяной компании заявили, что рассчитывают до конца года организовать поставки нефти, альтернативные российским, и присматриваются к покупке терминала в одном из портов.


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