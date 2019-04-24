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Ким Чен Ын прибыл на бронепоезде в Россию

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  • 24.04.2019, 8:38
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Ким Чен Ын
Фото: Reuters

Диктатор направляется во Владивосток.

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Россию на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. На приграничной станции Хасан он вышел из бронепоезда, где его встретили русские девушки в народных костюмах с караваем, сообщает Интерфакс.

Ким Чен Ын посетил на Хасане дом российско-корейской дружбы, который называют «домик Ким Ир Сена». Он был построен на станции накануне визита северокорейского лидера в СССР в 1986 году.

После небольшой остановки Ким Чен Ын продолжил движение по югу Приморского края РФ. Ожидается, что бронепоезд прибудет на вокзал Владивостока после 16:00 по местному времени (9:00 по Минску).

Первые официальные переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына состоятся 25 апреля в кампусе Дальневосточного федерального университета, который находится на острове Русский, сообщали СМИ. Накануне во Владивосток прибыли члены северокорейской делегации для подготовки государственного визита.


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