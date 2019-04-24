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Президент Шри-Ланки решил уволить глав всех спецслужб

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  • 24.04.2019, 8:51
Майтрипала Сирисена

Глав силовых ведомств страны сменят в течение 24 часов.

После серии взрывов в Шри-Ланке президент страны Майтрипала Сирисена принял решение уволить глав всех ведомств, которые отвечают за безопасность в стране.

Об этом глава государства заявил в телеобращении к нации, передает Reuters.

Он заявил, что в ближайшие недели полностью перестроит полицию и силы безопасности страны.

"Я рассчитываю сменить глав силовых ведомств в течение 24 часов", - заявил Сирисена.

По его словам, у спецслужб была информация о готовящихся терактах, но они не проинформировали президента.

"Сотрудники службы безопасности, которые получили отчет разведки от иностранного государства, не поделились им со мной. Соответствующие меры были бы приняты. Я решил принять строгие меры против этих должностных лиц", - уточнил президент.

Президент Сирисена разбирается в ситуации, почему информация не дошла до его офиса.

21 апреля на Шри-Ланке произошло восемь взрывов. Объектами атаки стали дорогие отели в Коломбо и его окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Взрывы произошли в день празднования католиками Пасхи.

По последним данным, погибли не менее 310 человек, среди них - 35 иностранцев.

Полиция задержала уже 40 подозреваемых в организации терактов.

Министр обороны страны Руван Вийеварден заявил, что атаки стали местью исламистов за нападение на мечети в Новой Зеландии, которые произошли в марте.

Позже ответственность за теракты в церквях и гостиницах Шри-Ланки взяли на себя террористы ИГИЛ .


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