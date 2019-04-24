Экс-чиновник: Лукашенко работает всего лишь 10-12 часов в месяц 21 24.04.2019, 8:56

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Вместо управления страной диктатор занимается играми.

Об этом в эфире телеканала «Белсат» заявил бывший начальник Главного государственно-правового управления администрации Лукашенко Александр Пласковицкий.

«Скажу о Лукашенко […] на совещании он выйдет, кричит, размахивает руками. Но на самом деле максимум, что он делает, – часов 10-12 в месяц занимается делами. В месяц! 10-12 часов. Все остальное время он занимается различными играми, как спортивными, так и сельскохозяйственными», – рассказал Александр Пласковицкий.

Подробности – смотрите в видеосюжете.