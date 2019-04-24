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Россия затаилась

  • Богдан Яременко
  • 24.04.2019, 9:07
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Богдан Яременко

Прочитать «послания» Кремля Украине нетрудно.

Оставим пропагандистскую игру России с «поддержкой» Зеленского во время выборов. Российская пропаганда, как и российские бунты – «бессмысленная и беспощадная». Только ее создатели в толк не возьмут, что же они хотят достичь, извлекая из склепа какой-то очередной имперский или советский штамп, или скелет Януковича.

Позицию официальной России сейчас понять несложно: Украине передали пламенный «привет» с введением 1 июня запрета на поставку нефти, нефтепродуктов и угля. Второй мессидж – поочередное то натягивание, то отпускание поводка «повстанцам» на Донбассе, и, соответственно, то угасание, то усиление напряжения на линии фронта на фоне постоянных «размусоливаний» темы о паспортизации российскими документами жителей временно оккупированных территорий на Донбассе.

Прочитать эти «послания» нетрудно: Владимир Александрович, вы хотели договариваться, так приходите и что-то просите, а чтобы вам не было больно, лучше просто спросите, что мы от вас хотим. И будет всем счастье.

Энергии такая «политика» отбирает немного. Тем более что натруженные «геополитическими достижениями» руки сейчас сосредоточены в Беларуси, готовят серию масштабных военных учений – не исключено, что с применением ядерного оружия.

Санкции, правда, сильно поджимают и отвлекают. Как кость в горле: вроде и не смертельно, но крайне неудобно.

Поэтому ситуация напоминает детскую игру «кто первый моргнет», или способ торговли по-взрослому – «кто первый назовет цену, тот и проиграл». Россия считает, что не может позволить себе проявить слабость и начать торговаться: это заставит мир и Украину сомневаться, что она ведет эти переговоры с позиции сильной стороны. (Сильные не просят, а берут.)

Любая цена, которую назовет новый президент Украины, и какой бы высокой она для него ни была, окажется лишь начальной в переговорах. В этих обстоятельствах единственный способ маневрировать – это международное посредничество, которое, правда, тоже не всегда дается бесплатно.

С другой стороны, Запад, кажись, изучил уроки прошлого, когда брошенные на произвол судьбы украинские лидеры очень быстро превращались в корм для «растущего российского организма», и тотчас отвергли неудачную пропагандистскую выдумку Порошенко о пророссийскости Зеленского, и, ни в коей мере не сомневаясь, протянули новому президенту руку.

Богдан Яременко, «Фейсбук»


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