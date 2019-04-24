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Названы лучшие модели авто для работы в такси

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  • 24.04.2019, 9:41

Все автомобили в службе такси имеют свою классификацию.

Для того, чтобы работать в сфере пассажирских перевозок в сервисе такси, следует учитывать целый ряд требований, которые предъявляются к автомобилю, пишет rbcua.com.

Следует помнить, что автомобиль должен быть четырехдверным, все места должны быть оборудованы ремнями безопасности, а само транспортное средство должно быть не старше 10 — 15 лет.

Кроме этого все автомобили в службе такси имеют свою классификацию. Например, в машинах эконом-класса обязательным условием является наличие подушки безопасности, а в авто премиум-класса дополнительно необходимы кондиционер и стереосистема.

Кроме этого, многие водители отдают предпочтение автомобилям массовых, популярных моделей. Наиболее востребованными и чаще всего используемыми автомобилями в сервисах такси являются: Ford Focus, Skoda Octavia, Kia Rio, Renault Logan, Hyundai Solaris.

Ford Focus очень хорошо зарекомендовала себя как надежный в эксплуатации автомобиль.

Skoda Octavia — статусный комфортный автомобиль. По праву является одним из самых популярных для работы в такси. Kia Rio — автомобиль является очень доступным по своей стоимости, что очень немаловажно для владельца транспортного средства.

Кроме этого машина адаптирована для эксплуатации при низких температурах.

Renault Logan — очень популярный массовый автомобиль.

Hyundai Solaris по набору опций и соотношению цена/качество, заметно выделяется среди автомобилей своего класса в положительную сторону.


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