Нетаньяху предложил назвать новое поселение на Голанских высотах в честь Трампа 24.04.2019, 9:55

Фото: Benjamin Netanyahu ‏/ Twitter

Резолюция поступит в правительство Израиля после пасхальных праздников.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении назвать новую общину на Голанских высотах в честь президента США Дональда Трампа. Об этом он написал в своем Twitter 23 апреля, сообщает gordonua.com.

"Я здесь, на красивых Голанских высотах. Все израильтяне были глубоко тронуты историческим решением президента Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Поэтому после пасхальных праздников я намерен представить правительству резолюцию, призывающую назвать новую общину на Голанских высотах в честь президента Дональда Трампа", – сообщил израильский премьер.

I'm here on the beautiful Golan Heights. All Israelis were deeply moved when President Trump made his historic decision to recognize Israel's sovereignty over the Golan Heights. pic.twitter.com/ikgZhA01lt — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 23 апреля 2019 г.

21 марта 2019 года президент США Дональд Трамп призвал мир признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. 22 марта Лига арабских государств, Сирия, Турция, Иран и Российская Федерация осудили инициативу президента США. 25 марта Трамп подписал прокламацию о признании суверенитета Израиля над аннексированной частью Голанских высот.

В 1967 году в результате Шестидневной войны с Египтом, Сирией, Иорданией, Ираком и Алжиром Израиль разбил превосходящие силы противника и расширил свои территории. Были захвачены Синайский полуостров, сектор Газа, западный берег реки Иордан, Восточный Иерусалим и Голанские высоты, кроме их восточной части.