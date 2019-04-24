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Команда Порошенко склоняется к досрочным выборам в Раду

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  • 24.04.2019, 10:27
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В БПП считают, что сейчас будет легче мобилизовать своих сторонников.

Соратники действующего президента Украины Петра Порошенко склоняются к необходимости досрочных выборов в Верховную Раду, пишет РБК-Украина.

По данным агентства, многие соратники Порошенко в Раде считают, что идти на перевыборы нужно именно сейчас, пока рейтинг действующего президента, несмотря на поражение, остается еще достаточно высоким. Соратники Порошенко считают, что сейчас будет легче мобилизовать своих сторонников.

В то же время до осени ситуация может кардинально измениться, поэтому часть влиятельных депутатов выступает за то, чтобы зафиксировать рейтинг.

"Сейчас Слуга народа наберет процентов тридцать, а мы возьмем где-то 15-20%. Перейдем в системную оппозицию", - заявлял представитель штаба Порошенко еще до второго тура президентских выборов.

По словам источников в команде Порошенко, если победитель президентских выборов Владимир Зеленский пойдет на шаг с роспуском Рады, то для них останется два варианта - либо подавать иск в Конституционный суд, либо же идти на выборы.

"Мы склоняемся к тому, что если Зеленский предпримет такой шаг, то мы концентрируем свои усилия и идем на выборы, при этом не пытаясь бороться за то, что это решение незаконно", - отметил источник.


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