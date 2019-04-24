В Бресте начался трехдневный судебный конвейер за акции против аккумуляторного завода 8 24.04.2019, 10:32

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Фото: belsat.eu

Сегодня в Ленинском районном суде Бреста ожидается пять заседаний.

24-26 апреля в Бресте состоится 14 судов по административным делам участников акций против строительства аккумуляторного завода вблизи города, передает «Радыё Свабода».

24 апреля в Ленинском районном суде Бреста ожидается 5 заседаний - по делам активистов Виталия Козака, Екатерины Басаргиной, Дмитрия Андрасюка, Олега Вялова, Виктора Сендара.

25 апреля будут судить Татьяну Фесикову, Алеся Абляка, Владислава Абрамовича, Егора Кондратюка.

26 апреля планируются суды над Денисом Малашенко, Владимиром Козловским, Сергеем Свирским, правозащитником «Весны» Владимиром Величкиным и одним из лидеров протестующих Демьяном Лепясевичем.

Протоколы составлены за участие в последних акциях протеста против аккумуляторного завода в Бресте. Во время прошлого протеста 21 апреля никого не задерживали, однако до начала акции и после некоторые активисты получили повестки явиться в милицию.

Многие активисты имеют протоколы за прежние акции. 15 апреля также должны были судить 14 человек, однако большинство судов перенесли из-за ходатайств про ознакомление с делом и о необходимости поиска защитника.

Последний раз суды проходили в здании Ленинского РОВД Бреста, где находились задержанные активисты и куда прибыл судья Александр Семенчук на выездное заседание.

На те заседания не смогли попасть ни представители общественности, ни родственники задержанных. Правозащитники написали жалобы председателю Брестского областного суда на недопуск общественности на открытые судебные заседания.