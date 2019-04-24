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МИД Литвы предложил сделать известного российского певца персоной нон грата

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  • 24.04.2019, 10:57
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Григорий Лепс

Линас Линкявичюс подписал обращение на имя министра внутренних дел страны.

Министерство иностранных дел Литвы предлагает внести в список нежелательных в стране лиц российского исполнителя Григория Лепса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Как сообщила пресс-секретарь МИД Раса Якилайтене, министр иностранных дел Линас Линкявичюс подписал соответствующее обращение на имя министра внутренних дел Эймутиса Мисюнаса.

Ранее внести исполнителя в "черный список" предлагали три члена Сейма - Ингрид Шимоните, Аудронюс Ажубалис и Лауринас Кащюнас.

Лепс может быть связан с российской мафией - по данным американских источников, он выступал курьером и передавал деньги разным лицам от лидеров одной из группировок. Лепс в Украине уже стал персоной нон грата.

Напомним, в этом месяце Литва вручила России ноту из-за угрозы сотрудникам посольства.


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