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Эколог: БелАЭС может стать второй Фукусимой

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  • 24.04.2019, 11:11
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Фото: AFP

Что не устраивает экологов в системе безопасности Островецкой АЭС.

— Белорусская АЭС строится по проекту с устаревшими стандартами безопасности, которые не учитывают влияние внешних природных факторов, — заявила на презентации предварительных выводов общественной экспертизы стресс-тестов Белорусской АЭС председатель Совета ОО «Экодом» Ирина Сухий, пишет zautra.by.

По ее словам, в случае возникновения нестандартных и форс-мажорных ситуаций, это может привести к катастрофическим последствиям для страны.

Неуслышанные рекомендации

После аварии на японской атомной электростанции «Фукусима-1» появилась процедура так называемых стресс-тестов, представляющих собой анализ атомных электростанций на предмет уязвимости по отношению к внешним факторам, таким как цунами, землетрясения, наводнения.

— Белорусская АЭС также была подвергнута этой процедуре. Поскольку она еще не построена, международные эксперты проводили анализ стресс-тестов по проектной документации и в 2018 году опубликовали доклад о выявленных проблемах и рекомендациях по их решению, — рассказывает Ирина Сухий.

Белорусское руководство и граждане не придали должного значения этому докладу, и экологические активисты решили провести дополнительную общественную экспертизу.

— Во-первых, в докладе международных экспертов очень много технических моментов и терминов, которые не понятны простому человеку. Во-вторых, доклад написан в форме рекомендаций, т.е. формулировки смягчаются, говорится, что проблема может быть решена так-то. Но будет ли она решена — большой вопрос, — объясняет эксперт общественного объединения «Экодом» Татьяна Новикова.

Кроме того, европейская экспертиза стресс-тестов затронула не все вопросы и источники рисков для белорусской АЭС.

— Но в главном наши экспертизы сходятся — российский проект АЭС-2006 (по которому строится Островецкая АЭС) не соответствует современным стандартам МАГАТЭ и WENRA и уязвим перед внешними факторами. А это значит, что БелАЭС может стать второй Фукусимой, — считает Татьяна Новикова.

Угроза обесточивания

По мнению экспертов, несмотря на то, что в Беларуси не бывает землетрясений и цунами, на природные факторы нельзя закрывать глаза.

— Главная угроза, которая существует сегодня для белорусской АЭС – это то, что она окажется обесточенной. Этот сценарий может произойти не только при цунами, но и от наводнения в поймах рек, например, в результате чего АЭС может быть затоплена или отрезана от внешнего мира, — рассказывает Татьяна Новикова.

Еще одним источником повышенных рисков является эксплуатация на АЭС двух градирен.

— В условиях холодного климата и повышенной влажности они могут привести к обледенению проводов системы электропередач, что в свою очередь грозит их обрывом и обесточиванием АЭС, — говорит эколог.

Кроме того, в связи с изменением климата, уже сейчас наблюдается большое количество аномальных природных явлений, поэтому нельзя со стопроцентной уверенностью утверждать, что если сейчас в Беларуси нет сильных ураганов и наводнений, то их никогда и не будет.

Эксперты указывают и на возможность вмешательства человеческого фактора.

— Стресс-тесты говорят о природных факторах, но обесточить станцию можно и искусственно в результате военных действий или теракта. На теперешний момент БелАЭС может продержаться без электричества 72 часа. И далеко не факт, что за это время власти смогут решить возникшую проблему, — считает Татьяна Новикова.

Таким образом, белорусская АЭС не является в достаточной мере безопасной.

Экологи призывают белорусские власти учесть все рекомендации международной и общественной экспертизы перед запуском станции в эксплуатацию.

В то же время, как показывает мировая практика, усиление безопасности АЭС процесс очень длительный и дорогостоящий. А гарантировать 100% защиту не может ни одна система безопасности. Возможно, стоило бы вовсе отказаться от введения станции в строй.

— С нашей точки зрения, самым оптимальным решением сегодня было бы вообще не запускать АЭС в Островце. Ведь ущерб, который может принести авария на БелАЭС, не соизмерим ни с потенциальными выгодами, ни с затратами на ее строительство, — резюмирует Ирина Сухий.


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