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Игорь Смешко создает партию для участия в парламентских выборах в Украине

  • 24.04.2019, 11:14
Игорь Смешко
Фото: УНИАН

Партия основывается на идеалах демократии и консерватизма.

Экс-начальник Главного управления военной разведки Минобороны, бывший председатель Службы безопасности и экс-кандидат в президенты Украины Игорь Смешко заявил, что создает основанную на идеологии консерватизма демократическую партию, ищет единомышленников и готовится к парламентским и местным выборам в Украине, сообщает gordonua.com.

"Новоизбранный президент является следствием еще одного протестного, но, к счастью, не кровавого, а "виртуального" Майдана. Который вынес приговор прошедшему пятилетнему правлению. Украинский народ вновь продемонстрировал свою мудрость и силу. Путем голосования на выборах он остановил очередную попытку цементирования коррумпированного олигархическо-кланового авторитаризма", – написал Смешко на своей странице в Facebook.

По его словам, только системные политические реформы с изменением модели экономики могут обеспечить победу Украине, "а не капитуляцию перед агрессором на его условиях мира, за счет нашей независимости и суверенитета".

"Президент, который завершает свою каденцию, уходит в историю. Не как герой. Как человек, который вновь, как и после первого Майдана 2004 года, изменил и второму Майдану – 2013–2014 годов. Бизнесмен, не обремененный нравственностью, так и не позволил ему стать государственником", – считает Смешко.

По его словам, новый президент обязан своей победой провалам своего предшественника.

"Его искренность, распространенная СМИ, пока главный кредит доверия ему. Будем верить, что природные способности, правильное воспитание в детстве и честность дадут ему возможность понять, что государственное управление – это не артистическая игра. Главным в этом процессе является знание предмета необходимых реформ и умение подобрать профессиональных, опытных и порядочных людей для их осуществления. А также – стратегическое видение мира, места Украины в нем и стратегии развития нашего государства в ведущую европейскую страну с влиянием на развитие мировой цивилизации", – подчеркнул экс-кандидат в президенты.

Он высказал мнение, что главное для нового президента – не повторить кадровые ошибки своих предшественников.

"Мы же продолжаем свой путь, с которого уже не свернем. Строительство первой, основанной на идеологии консерватизма демократической партии. Идеи которой еще 100 лет назад провозглашал [историк, идеолог украинского консерватизма, народной наследственной монархии] Вячеслав Липинский. Не снижая оборотов готовимся к очередным парламентским и местным выборам и строим настоящую политическую организацию единомышленников, которая обязательно займет ведущую роль в восстановлении силы и чести нашей родины", – добавил Смешко.

По результатам первого тура президентских выборов Смешко занял шестое место, за него проголосовали 6,04% пришедших на выборы, что составляет 1 141 290 человек.

Пресс-секретарь Смешко Зоя Завгородняя заявила, что он не собирается сотрудничать ни с одним из двух кандидатов в президенты Украины, которые вышли во второй тур: ни с шоуменом Владимиром Зеленским, ни с действующим президентом Петром Порошенко.

Парламентские выборы в Украине должны состояться осенью 2019 года.


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