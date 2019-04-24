Поймавший свой хвост пес стал звездой Сети 3 24.04.2019, 11:19

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Забавный ролик собрал почти восемь миллионов просмотров.

Вирусную популярность обрело размещенное в Twitter видео с псом по кличке Макс. Американец Харрисон Паркер снял ролик в доме своей подруги, пишет u24.ru.

Практически все владельцы собак знают, что собаки время от времени начинают гоняться за собственным хвостом. Макса как-раз-таки и засняли за подобным занятием. На кадрах видно, что пёс сумел крепко захватить зубами непокорный хвост.

Но больше всего пользователей развеселило выражение глаз собаки, смотревшей после победы над хвостиком в одну точку – будто пёс достиг цели, к которой так долго шёл..

Не менее интересным выглядит и уход пса из комнаты - собака покидает помещение не выпуская хвоста из пасти под смех людей, находящихся за кадром.