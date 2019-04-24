Поймавший свой хвост пес стал звездой Сети

Поймавший свой хвост пес стал звездой Сети3
- 24.04.2019, 11:19
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Забавный ролик собрал почти восемь миллионов просмотров.
Вирусную популярность обрело размещенное в Twitter видео с псом по кличке Макс. Американец Харрисон Паркер снял ролик в доме своей подруги, пишет u24.ru.
Практически все владельцы собак знают, что собаки время от времени начинают гоняться за собственным хвостом. Макса как-раз-таки и засняли за подобным занятием. На кадрах видно, что пёс сумел крепко захватить зубами непокорный хвост.
Но больше всего пользователей развеселило выражение глаз собаки, смотревшей после победы над хвостиком в одну точку – будто пёс достиг цели, к которой так долго шёл..
Не менее интересным выглядит и уход пса из комнаты - собака покидает помещение не выпуская хвоста из пасти под смех людей, находящихся за кадром.
My friend’s dog, Max, finally caught its tail, and then didn’t know what to do with itself anymore. pic.twitter.com/Cl2HOZimW0— Satellite Man Law Man (@omw2innisfree) 19 апреля 2019 г.