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Валентин Трокский - судье: Ваше государство меня ограбило

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  • 24.04.2019, 11:40
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Валентин Трокский
Фото: facebook

Активист БНК показал, как разговаривать с лукашенковским судом.

Активист Белорусского Национального Конгресса и «Народнай Грамады» Валентин Трокский прокомментировал сайту Charter97.org свое задержание и незаконный суд:

- 21 апреля я вышел к Свято-Духову храму на пикет против разрушения Куропат. В руках у меня был плакат со словами из стихотворения Владимира Некляева: «Ты чуеш стогны? Гэта Курапаты!». Через некоторое время ко мне подошли спецслужбисты в гражданской форме. Один из них представился полковником. Было такое ощущение, что просто боялся представиться. Меня попросили уйти, но я заявил, что протест - мое гражданское право, которое гарантируется Конституцией.

Через некоторое время они меня взяли под руки и повели в сторону стоящего автомобиля ДПС. По дороге я выкрикивал: «Свободу политзаключенным!», «Свободу Статкевичу!», «Свободу Полиенко!», «Свободу Жемчужному!». Плакат у меня вырвали из рук.

Затем меня отвезли в Центральный РОВД и посадили в «обезьянник». По приказу человека в гражданской форме меня перевели в «стакан». В «стакане» было достаточно темно, холодно, были все условия для того, чтобы человек себя неудобно чувствовал. Есть только узкая скамейка, на которой можно сидеть. Cколько времени я там провел - не знаю, ведь в таких местах время тянется по-особенному.

Меня почему-то решили перевести в ЦИП. Логика властей не понятна, ведь до суда меня должны были содержать в ИВС. Наверное, они посчитали, что в ИВС будут слишком хорошие условия для содержания.

В ЦИП меня продержали сутки в четырехместной камере, а затем, когда освободили Николая Статкевича, меня перевели в его камеру. Оказалось, что к лидеру БНК подсадили вокзального бомжа. Я думаю, что это дополнительный фактор психологического давления на политических заключенных.

23 апреля меня забрали из ЦИП, отвезли в РОВД, опять посадили в грязный «стакан», надели наручники, которые были ужасно малы и cдавливали руки. Я аппелировал к тому, что я административный заключенный и надевать наручники не обязательно, но это еще один метод давления.

Меня привезли в суд Кировского района. Процесс вела небезызвестная Виктория Шабуня. Я заявил, что не признаю их незаконный суд. В предыдущий раз меня судили по подложному протоколу и я не считаю, что в лукашенковском суде можно добиться правосудия. Многие вопросы я игнорировал. Когда судья Шабуня задала мне вопрос о месте работы, то я ответил, что я должен был уйти на пенсию в 60 лет, но ваше государство меня ограбило и подняло пенсионный возраст. Работу в таком возрасте я найти не могу. Только рабский труд.

Судья Шабуня оштрафовала меня на 50 базовых величин (1275 рублей). Но я заявил, что право на протест гарантировано мне Конституцией и это моя гражданская позиция.

Я намерен продолжать борьбу и дальше, ведь нас превращают в рабов. Если не бороться и протестовать - мы потеряем страну, - рассказал Сharter97.org Валентин Трокский.

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