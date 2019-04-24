«Баста»: Таможня отправляет вместо посылок пустые коробки 8 24.04.2019, 11:31

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Иллюстрационное фото БелТА

Минчанин в шоке от цинизма таможенников.

«Мы уже писали о том, как минская таможня отжимает посылки белорусов. После нескольких публикаций в разных СМИ мошенническую схему, судя по всему, усовершенствовали, исключив из нее лишние звенья. Например, «Белпочту», сотрудники которой ранее могли подтвердить махинации с якобы «запрещенными ко ввозу в Беларусь» товарами», - пишет телеграм-канал «Баста».

О том, как сейчас таможенники воруют посылки пишет подписчик телеграм-канала:

«Похоже на сотрудников немножко (совсем чуть-чуть) наехали и они решили мутить схему немного по-другому. Они все так-же отжимают чужое имущество, а обратно (внимание!) высылают отправителю пустую коробку. Причем делают это с уведомлением, чтобы он расписался при получении и это было отражено в информации о слежении. Я просто в шоке от цинизма.

Вот моя переписка с одним из иностранцев, который лишился собственности на таможне. По трекингу видно, что вещи якобы просто возвращены отправителю. Но он получил только пустую упаковку!»