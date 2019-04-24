закрыть
24 апреля 2019, среда, 12:59
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

«Баста»: Таможня отправляет вместо посылок пустые коробки

8
  • 24.04.2019, 11:31
  • 4,009
Иллюстрационное фото БелТА

Минчанин в шоке от цинизма таможенников.

«Мы уже писали о том, как минская таможня отжимает посылки белорусов. После нескольких публикаций в разных СМИ мошенническую схему, судя по всему, усовершенствовали, исключив из нее лишние звенья. Например, «Белпочту», сотрудники которой ранее могли подтвердить махинации с якобы «запрещенными ко ввозу в Беларусь» товарами», - пишет телеграм-канал «Баста».

О том, как сейчас таможенники воруют посылки пишет подписчик телеграм-канала:

«Похоже на сотрудников немножко (совсем чуть-чуть) наехали и они решили мутить схему немного по-другому. Они все так-же отжимают чужое имущество, а обратно (внимание!) высылают отправителю пустую коробку. Причем делают это с уведомлением, чтобы он расписался при получении и это было отражено в информации о слежении. Я просто в шоке от цинизма.

Вот моя переписка с одним из иностранцев, который лишился собственности на таможне. По трекингу видно, что вещи якобы просто возвращены отправителю. Но он получил только пустую упаковку!»


популярное за неделю

Мнение

Последний защитник линии Сталина
Последний защитник линии Сталина Владимир Халип
Любители очень скоро станут профессионалами
Любители очень скоро станут профессионалами Станислав Шушкевич
Хоть коня, хоть шоумена
Хоть коня, хоть шоумена Виталий Портников
Результаты выборов в Украине затронут и Беларусь
Результаты выборов в Украине затронут и Беларусь Богдан Яременко