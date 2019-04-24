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Кто будет главный соперником белорусов на Чемпионате мира по хоккею

  • 24.04.2019, 12:03

Беларуси придется постараться, выдержав в Нур-Султане нешуточную конкуренцию.

Если ранжировать все шесть соискателей двух путевок в высший класс по силе, то большинство специалистов, полагаем, без раздумий назовут главным фаворитом ведомую Андреем Скабелкой сборную Казахстана. Спросите хотя бы у авторитетного Михаила Захарова, который ни капли не сомневается, что хозяева стартующего через десять дней форума в Д2 оккупируют вершину, пишет "Прессбол".

С мнением человека, родившегося в стране степей и с декаду назад вновь взошедшего на белорусский олимп во главе "Юности", нельзя не считаться. Но это не значит, что сказанное заслуженным наставником — истина в последней инстанции. С нею можно аргументированно поспорить, взглянув на казахстанцев под лупой и узнав почем фунт лиха. Так ли на самом деле страшен этот зверь?

Дважды третьи

Тот же Захаров не раз ставил в пример Казахстан: разуйте, мол, глаза, хоккей там переживает бум, на подходе второй клуб в КХЛ, уже есть два в ВХЛ, имеется представительство в МХЛ — в общем, верной дорогой идут товарищи. Вот только главным критерием успешности той или иной хоккейной державы были, есть и будут результаты национальных команд. И здесь азиатам, как ни странно, хвастать нечем.

Юниорская (U-18) сборная целую вечность не в состоянии пробиться в элиту, где, например, белорусские сверстники играют уже три года. "Молодежка" сделала это лишь в декабре 2017-го спустя десятилетие забвения. Наконец, взрослая сборная третий сезон подряд барахтается в "пердиве". И еще вопрос, поможет ли домашний лед вернуться на топ-уровень и задержаться там, избавившись от малопочетного статуса команды-"лифта".

Сомнений хватает. Возьмем два предыдущих аналогичных турнира в дивизионе 1А. На обоих казахстанцы довольствовались бронзой, не сулившей никакой стратегической выгоды. В 2017-м в Киеве они одолели австрийцев, больше не знавших очковых потерь и ставших первыми, и набрали поровну баллов с корейцами (по 11), но уступили последним в "личке" и остались за бортом пула сильнейших.

Спустя год в Будапеште история почти повторилась. Казахстанцы вновь одолели, причем с крупным счетом 6:1, будущих триумфаторов, коими сенсационно оказались британцы. Разница лишь в том, что на сей раз в споре за второе место казахстанцы пропустили вперед по дополнительным показателям итальянцев.

По злой иронии судьбы апеннинцы не должны были заработать столько же очков, если бы в концовке их заключительного сражения словенцы при счете 3:3 на табло первыми не рискнули заменить вратаря на полевого игрока (ничья не устраивала никого!) и не нарвались на гол итальянцев в пустые ворота. В результате балканцы и себя погубили, и казахстанцам свинью подложили, а фартовая "Скуадра адзурра" обзавелась билетом на элитарный ЧМ-2019 в Братиславе и Кошице.

Киевский ЧМ-2017 в преломлении на грядущий резонно вспомнить еще и потому, что тогда, как и сейчас, сборной Казахстана, а заодно и ее базовым клубом рулил белорус. Самое интересное, что два года назад, прежде чем не выполнить задачу по выходу в элиту, Эдуард Занковец провел весьма успешную кампанию в КХЛ, выведя "Барыс" в полуфинал конференции "Восток". Аналогичный результат показал текущей весной Андрей Скабелка. Однако сборная с Занковцом у штурвала, Доусом, Боченски, Бойдом и Даллмэном в составе цели не достигла. Как будет на этот раз? Исходные данные очень похожи. Разве что в столице Украины казахстанцы не могли рассчитывать на помощь родных стен.

Не без потерь

Возвращаясь к прошлогоднему ЧМ-2018 в Д2, заметим, что из представителей немалого натурализованного десанта до Будапешта доехали только Даллмэн и Карлссон. В отсутствие Бойда, Боченски, решившего завязать с хоккеем (позже выяснилось, что не окончательно), а также вдрызг и, похоже, навечно разругавшегося с казахстанскими функционерами Доуса лидерскую лямку взвалил на свои плечи Старченко, положивший в копилку 8 (6+2) очков в пяти матчах турнира.

Романа упоминаем здесь не случайно, ведь нынче сборной он не помощник. Самое скверное, что мужчина в полном расцвете сил загремел в лазарет на финише лучшего сезона в карьере. 41 (19+22) бомбардирский балл и показатель полезности +15 в 61 матче с учетом плей-офф за "Барыс" — ни один легионер минского "Динамо" не может похвастать такой статистикой.

По причине травмы не сыграет на "мире" и Даллмэн. Наконец, самая значимая потеря — Доус. У Найджела все в порядке со здоровьем и блистательный сезон в форме "Автомобилиста", где он, собрав урожай из 69 (28+41) очков, стал вторым бомбардиром "регулярки" вслед за питерским армейцем Гусевым. Но на приглашение в сборную Казахстана канадский мулат ответил отказом. Видать, еще не зажила рана болезненного ухода из "Барыса" в прошлом году.

Безусловно, с Доусом, Старченко и Даллмэном казахстанцам было бы проще оправдать фаворитский статус. Без них же ростер выглядит не столь грозно. Из доморощенных талантов в "Барысе" заставили о себе говорить в восторженных тонах единицы. Во главе этого своеобразного рейтинга добившийся наиболее заметного прогресса Никита Михайлис. Как и более опытный Старченко, 23-летний юркий малый покорил рубеж в 40 очков — 18+23.

Заслуживают внимания также закрепившиеся в основе форварды Павел Акользин (9+8), Дмитрий Шевченко (8+8), Антон Сагадеев (5+8), Алихан Асетов (5+4), защитники Алексей Маклюков (3+13) и подающий большие надежды 19-летний Валерий Орехов (3+5). Уровень остальных бойцов под ружьем Андрея Скабелки, пожалуй, не превосходит уровень лидеров "Юности" или "Немана".

Лидеры: 4+1

Главная проблема казахстанского хоккея аналогична нашей — слабый "выхлоп" в работе детско-юношеских школ. Последнее время там появляется все меньше мастеровитых игроков. И местная федерация пошла по простому пути — по пути натурализации.

Самый "свежий" паспорт в широких штанинах носит Диц — "наше все" казахстанского хоккея прямо сейчас. Уроженец Альберты очутился в "Барысе" в прошлом сезоне, после безуспешных попыток закрепиться в НХЛ. В Европу он приехал с конкретной целью: заявить о себе перед Олимпиадой и съездить в Пхенчхан в составе сборной Канады. Вряд ли он мог предположить, что уже через полтора года отправится на чемпионат мира в джерси другой национальной команды. Впрочем, такие мысли поначалу не посещали и казахстанских функционеров. Даррен стал вторым бомбардиром-защитником "Барыса", но 19 очков в 44 матчах — маловато для легионера, нацеленного на атаку.

Второй сезон изменил все: в системе Андрея Скабелки Диц воссиял, уже к концу октября набрав больше результативных баллов, чем за весь предыдущий чемпионат. Боссы местного хоккея решили ковать железо не отходя от кассы и выдали Даррену паспорт. Уже в статусе казахстанца канадец завершил "регулярку" в ранге лучшего бомбардира и снайпера среди всех защитников лиги, а также оказался самым бросающим игроком КХЛ вообще — 253 попытки!

В составе сборной Казахстана Диц даже опаснее первой тройки нападения. Но и практическое руководство по его нейтрализации уже есть — достаточно посмотреть записи серии "Барыс" — "Авангард". Омичи позволили блюлайнеру набрать лишь одно очко в четырех матчах и бросить в среднем всего два раза за игру. Итог всем известен — уверенная победа "Авангарда" в серии (4:1).

Ударное звено у хозяев чемпионата мира наверняка составят североамериканцы. Тащить сборную в элиту призваны опытнейшие Бойд, Боченски и Сен-Пьер. Все они ранее уже защищали честь новой родины. Бойд, Боченски, Сен-Пьер — звучит солидно, если не вдаваться в детали. Брэндону уже 37, хотя он все равно в прошедшем сезоне стал самым результативным из этой троицы, набрав 34 очка в 44 матчах. 35-летний Мартен в "Куньлуне" пропустил полсезона из-за травмы. А самый молодой из них Дастин в "регулярке" разжился всего 15 баллами. Недооценивать легионеров с НХЛовским прошлым нельзя, но и переоценивать явно не стоит.

Есть у Казахстана еще один легионер. Тот, что обычно больше чем полкоманды. Уроженец Стокгольма Карлссон провел статистически лучший сезон в карьере. Он седьмой в КХЛ по проценту отраженных бросков (92,8) и шестой по коэффициенту надежности (2,02) среди вратарей, проведших не менее 40 матчей. Хенрик для "Барыса" и сборной Казахстана важен практически настолько, насколько важны для минского "Динамо" голкиперы калибра Скривенса или Энрота. Но случаются у Карлссона и курьезные ляпы. В серии с "Авангардом" шведский "казах" в двух матчах подряд пропускал "бабочки" после бросков Чудинова... от чужой синей линии.

Народная любовь

Расхожая фраза "Нет пророка в своем отечестве" весьма подходит Скабелке-тренеру. Впитав неудачный опыт работы со сборной Беларуси и, очевидно, сделав выводы, он отправился покорять просторы КХЛ. И за пять лет сумел заработать репутацию одного из лучших специалистов во всей лиге. У вас проблемы с составом? Не хватает финансирования? Лидеры уходят, оставляя после себя пепелище? Вам поможет Скабелка! Примерно так выглядел бы рекламный проспект белорусского тренера, который нынче ходит в любимцах в среде болельщиков "Барыса".

Еще бы не стал! Минчанин принял не попавшую в плей-офф деморализованную команду, которую покинул лучший бомбардир лиги Доус, занял с ней второе место на Востоке по итогам "регулярки" и довел до полуфинала конференции в плей-офф, где уступил будущему финалисту Кубка Гагарина. "Пришел Андрей Скабелка, и у "Барыса" зарядилась батарейка", — хором резюмировали сезон фанаты, сварганив собственный кавер на шлягер "Жуков". Даже после поражения поклонники встретили Скабелку овациями, да еще и подарили чапан — казахский национальный костюм. Боченски вовсе назвал белоруса лучшим тренером в истории "Барыса". После "холодного душа" в "Авангарде" Скабелка в Казахстане наконец получил положенную порцию народной любви — как некогда в такой же скромной "Сибири".

Только вот работа в Нур-Султане — зыбучий песок, который в свое время поглотил немало тренеров, в том числе Назарова и Занковца. Чемпионат мира — вот мерило, по которому будут оценивать работу белорусского специалиста. И даже победа в Кубке Гагарина потенциально никак не спасла бы, случись провал на домашнем форуме. И никакие оправдания в виде серьезнейших кадровых проблем в расчет браться не будут. В общем, у Скабелки начался самый важный отрезок работы в Казахстане, к которому он, по сути, шел весь год.

Пустые трибуны

Домашняя арена "Барыса", на которой пройдут матчи чемпионата мира, была открыта Нурсултаном Назарбаевым в 2015 году. Уже тогда о ней говорили как о лучшей в КХЛ. Действительно, все в этой арене на 11 626 зрителей хорошо, вот только зрители эти ходят на хоккей не слишком охотно. Рекордная средняя посещаемость домашних матчей "Барыса" (пока еще неофициально) была установлена в этой "регулярке", и она не намного превысила половину от вместимости — 6 448.

Всплески, конечно, случаются, но они обычно связаны не с яркой игрой команды, а со статусом соперника. Так, наиболее близким к аншлагу был матч с ЦСКА в октябре прошлого года — посмотреть на армейцев собрались 10 927 человек. Все изменилось в плей-офф — поддержать команду Скабелки приходили в среднем 10101 зритель.

А вот чемпионат мира наверняка средней посещаемости "Барыса" сможет только позавидовать. Дыхание чемпионата мира ощущается все сильнее, а ажиотажа не наблюдается. По состоянию на 16 апреля на матчи форума было продано всего... восемь тысяч билетов. Причем 6500 из них — на игры с участием хозяев. Грустная картина, учитывая невысокую стоимость квитков — от 1 доллара.

На неделе билеты, которые доселе продавались только в интернете, поступят и в кассы, так что у организаторов есть надежда на некоторое улучшение ситуации. Но пока все идет к тому, что матчи без участия сборной Казахстана будут проходить практически при пустых трибунах...


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