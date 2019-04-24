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Бывший замглавы ЦРУ снялся в «Игре престолов»

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  • 24.04.2019, 12:07

Дэвид Коэн засветился в массовке одного из самых популярных сериалов.

Экс-заместитель главы Центрального разведывательного управления США Дэвид Коэн снялся в эпизоде культового сериала от HBO Игра престолов, сообщает "Новое время".

Об этом сообщили в Twitter ЦРУ, опубликовав один из кадров соответствующей серии.

На нем видно, что Коэн засветился в массовке во втором эпизоде восьмого сезона, стоящим в очереди за супом в Винтерфелле.

"Преимущество работы в ЦРУ - путешествия по миру. Видимо, это иногда распространяется и на другие сферы… Пташки, обратите внимание на нашего бывшего заместителя директора, который бродит по Вестеросу", - говорится в сообщении американского разведуправления.


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