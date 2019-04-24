Что изменилось за год после революции в Армении 24.04.2019, 12:11

1,400

Реформы продолжаются.

Ровно двенадцать месяцев прошло с тех пор, как 23 апреля 2018 года премьер-министр Армении Серж Саргсян был вынужден уйти в отставку. Этому предшествовали массовые протесты по всей стране, участники которых были возмущены попыткой Саргсяна остаться на третий срок правления в качестве главы правительства после того, как он десять лет находился на посту президента страны. Акции протеста были организованы оппозицией во главе с лидером парламентской фракции "Елк" ("Выход") Николом Пашиняном, пишет DW.

Никол Пашинян получил полную власть

После ухода Саргсяна и его правительства в отставку депутаты парламента, где подавляющее большинство составляли представители правящей Республиканской партии, 8 мая 2018 года избрали премьер-министром Никола Пашиняна. Был сформирован новый кабинет министров, а уже 1 ноября парламент объявил о самороспуске. Новое правительство инициировало внеочередные парламентские выборы, на которых блок Пашиняна "Мой шаг" набрал более 70 процентов голосов. Бывшая правящая партия не сумела преодолеть даже проходной барьер в 5 процентов. И если в старом составе парламента у блока Пашиняна было только 9 мандатов, то теперь у новой власти абсолютное большинство - 88 портфелей. Никол Пашинян возглавил исполнительную власть, получив полную поддержку своих инициатив со стороны власти законодательной.

В стране началась борьба с такими негативными явлениями, ассоциировавшимися в обществе со старой властью, как коррупция, монополия на импорт товаров, власть олигархов, фальсификация выборов. Уже первые шаги показали, что власти настроены решительно - были возбуждены уголовные дела и начались расследования в отношении родственников бывшего президента и премьера Саргсяна, экс-премьера Абрамяна, ряда министров, губернаторов, генералов, депутатов. А первые же выборы при новой власти - в Совет старейшин Еревана и в парламент - практически ни у кого не оставили сомнений в их прозрачности.

Однако сейчас наблюдается некоторое разочарование в обществе, главным образом, связанное с темпами реформ. Политику Пашиняна по-прежнему поддерживает большинство населения страны, но если декларированная "экономическая революция", борьба за независимость судов, инвестиции в экономику, открытие новых рабочих мест и реальное улучшение жизни населения не станут ощутимыми, правительство потеряет эту поддержку. А мнения экспертов разделились.

Главное достижение новой власти - смена власти

"Пока главным достижением является сама смена власти в стране", - заявил DW политический обозреватель Айк Халатян. По его словам, "вместо строительства новой Армении власти увязли в борьбе со старой". Аналитик считает, что огромный вотум народного доверия Пашиняну после революции, закрепленный парламентскими выборами, не вечен, и уже наблюдается снижение общественной поддержки.

"Падение рейтинга с каждым месяцем будет более осязаемым, если в стране не будет серьезного прогресса в социально-экономической сфере, - уверен Халатян. - Люди ждут решения волнующих их проблем, а не разговоров о темном прошлом и светлом будущем". Эксперт отмечает, что в настоящее время в стране ликвидирована системная коррупция, в которой были замешаны представители высших эшелонов власти. Окончательная победа над коррупцией, по его мнению, будет зависеть от системных мер по борьбе с ней, успехов реформы налогового законодательства и увеличения размеров зарплат чиновников.

Реформы начались, реформы продолжаются

Эксперт Института международных отношений и безопасности Рубен Меграбян считает, что правительство Пашиняна "замахнулось на коренные реформы всех сфер общественно-политической жизни". "Системная коррупция уже преодолена в ее главном - "центральном" звене, по многим коррупционным делам заведены уголовные дела, в государственную казну возвращены десятки миллионов долларов, расследования продолжаются и, зная о масштабах, ожидается, что в будущем будут заведены новые", - рассказывает эксперт в беседе с DW. При этом он считает, что для полного искоренения коррупции необходимы системные экономические реформы, которые не оставят коррупционных соблазнов.

Меграбян отметил, что в стране интенсивно обсуждают вопросы реформы налоговой системы, либерализации экономики, реального отделения бизнеса от политики, сокращения и оптимизации пока еще раздутого госаппарата, реформирования судебной системы.

В числе важных достижений нового правительства эксперт называет внедрение переходного правосудия не в ущерб действующей судебной системе и подготовку законопроекта "О конфискации незаконно нажитого имущества" для перехода борьбы с коррупцией с декларативного уровня, когда все работает лишь на политической воле, на институциональный, системный.

Коллапса удалось избежать

"Мы имеем дело с беспрецедентным явлением: после революции на смену мафиозной клептократии пришла легитимная власть, затем состоялись внеочередные выборы в Совет старейшин столицы и в парламент, однако при этом в стране нет ни разрухи в экономике, ни коллапса системы управления, ни энергетического кризиса, и даже курс драма за это время не пошатнулся", - рассуждает Меграбян.

"В стране состоялась смена элиты, политическая смена поколений, в то же время не произошло "кадровых погромов" в госаппарате, власть максимально поддерживает обратную связь с обществом, ежедневно работая над ошибками, которые сама же совершает чуть ли не каждый день", - констатирует эксперт.

Меграбян подчеркивает, что политическая воля новых властей позволила совершить скачок и в сфере свободы слова, благодаря чему Армения вместе с Грузией стали лидерами в рейтинге свободы прессы среди постсоветских стран.