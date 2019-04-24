Имена повстанцев Калиновского будут написаны в Литве на трех языках 24.04.2019, 12:28

Литовская правительственная комиссия приняла окончательное решение по этому делу.

Имена и фамилии лидеров и участников восстания 1863-1864 годов будут написаны на трех языках. Литовская правительственная комиссия приняла окончательное решение по этому делу, сообщает Dzieje.pl.

23 апреля Комиссия по увековечению памяти повстанцев под председательством премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса официально утвердила решение записать имена повстанцев на памятных досках на литовском, польском и белорусском языках.

"Было принято решение принять во внимание рекомендации литовских историков: имена повстанцев, среди которых лидеры национального подъема Зигмунт Сераковский и Кастусь Калиновский, записать на мемориальных досках на трех языках", - говорится в заявлении канцелярии правительства Литвы.

Торжественное перезахоронение повстанцев, которое состоится в часовне на вильнюсском кладбище Росы осенью, будет иметь статус государственного события.