«Льготникам халява, а нам — ничего?» 24.04.2019, 12:40

Продавцы на авторынке поделились мнением о льготной растаможке не для всех.

Указ № 140, позволяющий некоторым категориям граждан раз в год ввозить в Беларусь автомобили из-за границы по сниженным на 50% таможенным пошлинам, вступил в силу 13 апреля. За это время его успели раскритиковать и обсудить не только те, кого это касается напрямую. К рассуждениям о том, как новый указ отразится на объеме ввоза иномарок из-за границы и как повлияет на цены, подключились также продавцы авторынка «Малиновка» под Минском, перегонщики, дилеры, пишет av.by.

Напомним, льготной растаможкой могут воспользоваться многодетные семьи и инвалиды 1 и 2 групп, а суммарно это порядка 450 тысяч человек. Указом не предусмотрены ограничения по пользованию и распоряжению транспортными средствами, ввезенными с возмещением таможенных пошлин. Ввозить автомобиль по «льготному тарифу» можно один раз в год. По информации ГТК (Государственного таможенного комитета), за первые три дня действия данного указа было оформлено 7 автомобилей для лиц, которые попадают под действие документа.

Там, где есть халява, будут и «серые» схемы

Введение льготной растаможки для отдельных категорий граждан стало полной неожиданностью для всех. Естественно, во время одного из последних визитов на рынки в Ждановичах и Малиновке мы не могли не узнать, как отреагировали на новый указ продавцы и перегонщики автомобилей из ЕС и США. «Возможно, это и вызовет ступор и без того нестабильного рынка, но не глобальный, — рассуждает один из продавцов в Ждановичах. — Скорее всего, это коснется элитного сегмента автомобилей, которые будут ехать через Беларусь транзитом в Россию».

Продавцы с Малиновки с ним солидарны: значительно сэкономить получится только с изначально дорогими моделями или автомобилями с двигателями 1,6-2,0 литра. На «проходных» 3-5-летних экземплярах с 1,5-литровым двигателем экономия составит 1 275 евро, что тоже приятный, но не такой существенный бонус. Правда, скептики в один голос твердят: для кого придуман этот указ? Разве у инвалидов и многодетных есть деньги на покупку заграничных машин даже со скидкой?

Само собой, возникает вопрос: поскольку никаких ограничений на обращение с ввезенным по сниженным вдвое пошлинам авто пока не предусматривается, а у большинства многодетных и инвалидов на машину попросту нет денег, не воспользуются ли этим перегонщики и перекупы?

На подобного рода спекуляции на рынке смотрят со скепсисом. «Подумайте сами: даже если в теории это возможно, кто захочет отдавать свои деньги незнакомцу, который будет пригонять и оформлять машину под себя? — осторожно высказывается продавец на рынке в Ждановичах. — Вот так отдашь ему деньги под честное слово, а потом он скажет, что передумал. А ведь на кону может быть солидная сумма! Хорошо, если у кого-то есть брат, зять, сват, но в наше время не каждый доверяет даже своей родне, когда дело касается материальных ценностей».

С другой стороны, далеко не все многодетные родители и инвалиды захотят фигурировать в подобных фиктивных схемах. Вот придут из налоговой и попросят показать доходы! Что скажете? Даже возможность заработать условные 500 долларов на оформлении может обернуться рядом серьезных проблем. Хотя некоторые смельчаки из числа социально незащищенных слоев населения уже предлагают свои услуги по оформлению в комментариях и даже оставляют телефон для связи.

Тем не менее какая-то часть льготников действительно воспользуется возможностью купить автомобиль для себя. «На днях приезжал многодетный отец из Гомеля, просил привезти под заказ дизельный Renault Grand Scenic по новым правилам, — рассказывает сотрудник автохауса, который также занимается подбором и доставкой автомобилей из ЕС. — Насколько я знаю, он планирует покупать авто для себя и при этом в самой максимальной комплектации, раз есть возможность растаможить за полцены. Мы, в свою очередь, помогаем купить и доставить автомобиль, а оформлением занимается он сам. Такие примеры есть и будут, но для большинства многодетных и инвалидов даже 50%-ая растаможка остается дорогим удовольствием».

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Один из продавцов признался, что среди перекупщиков на рынке есть товарищи, которые раздумывают над оформлением автомобиля под льготников и уже оценивают возможные риски. Конечно, халява никогда не проходит бесследно, но многих останавливает одно веское «но». «Скорее всего, налоговая будет контролировать ввоз автомобилей на малоимущих граждан, интересоваться их доходами, — объясняют на рынке. — Да и если инвалид сразу после ввоза продаст иномарку, к нему тоже возникнут вопросы, начнут распутывать цепочку и узнают, кто за этим стоит. Так что пока перекупы побаиваются и не знают, чем это может для них аукнуться. Быть первопроходцем и попасть под раздачу никто не хочет…»

«Таможня будет отслеживать всех дельцов. Как только что-то заподозрят — сразу 231-ая статья Уголовного кодекса РБ («Уклонение от уплаты таможенных платежей». — Прим. ред.), — предупреждают на рынке. — С нашим государством шутки плохи. Как вы думаете: у налогового инспектора не возникнут вопросы к многодетной семье, которая купит автомобиль, скажем, за 15-16 тысяч долларов? Есть и обратная ситуация: у нашего знакомого мама и папа имеют 2 группу инвалидности, а сам он состоятельный человек. Да, по новому указу он может оформить на каждого из родителей по машине раз в год. Но таких людей раз, два и обчелся. Так что эта льготная растаможка будет действовать только для избранных…»

На рынке признаются, что тему льготной растаможки если и обсуждают среди своих коллег, то больше в ироничном ключе: «Мол, для многодетных и инвалидов, которые не могут позволить себе покупку машины, такая халява, а обычным гражданам — ничего! Неужели у нас настолько богатое государство, чтобы давать такие социальные льготы?»

Слово дилерам

«То, что государство пытается помочь малоимущим гражданам, может быть оценено положительно, — считает глава правления Белорусской автомобильной ассоциации (БАА) Сергей Михневич. — Другой вопрос в том, что принятая мера не является достаточно действенной. На мой взгляд, такие категории граждан, как многодетные семьи и люди с ограниченными возможностями, нуждаются в иного рода поддержке: например, в решении жилищного вопроса, обеспечении медикаментами, питанием, помощи в оплате коммунальных услуг и так далее. А предоставление льгот при растаможке автомобилей скорее создаст лазейки для незаконных сделок, когда перекупы будут пытаться ввезти автомобили с оформлением на подставных льготников, позволив им немного заработать на этом. На мой взгляд, необходимы целевые субсидии на приобретение уже ввезенных или произведенных в нашей стране машин».

Как и многие участники автомобильного рынка страны, Сергей Михневич предполагает, что возможность ввезти авто по сниженной растаможке может стать предметом спекуляции. «Мы уже проходили это в прошлом, когда перекупы ввозили на бабушек и дедушек дорогие автомобили вроде BMW и Mercedes, но сейчас такого не случится: налоговые органы четко отслеживают ввоз новых автомобилей и будут контролировать законное исполнение норм указа № 140, — уверен эксперт. — Скорее всего, начнут привозить недорогие автомобили из дальнего зарубежья, которые малоимущие смогут обосновать своими доходами. Те же автомобили в возрасте от трех до пяти лет с объемом двигателя до 1,5 литра могут оказаться еще более привлекательными для покупки и создать конкуренцию на вторичном рынке».

К кардинальным изменениям на рынке «бэушки» или серьезному падению продаж новых автомобилей указ №140 не приведет, но кое-какие опасения на этот счет все же имеются. «Ввоз автомобилей по схеме через подставных лиц из числа льготников будет расти и создавать все больше предложений на рынке, цены на них наверняка будут более доступными, — полагает Сергей Михневич. — Что касается рынка новых автомобилей, то их продолжат покупать так же, как и раньше (благодаря финпрограммам, которые делают покупку новой машины более выгодной и предпочтительной). По некоторым оценкам, сейчас в Беларусь ввозится больше новых автомобилей, чем с пробегом. Возможно, новый указ и повлияет на это соотношение, но дилер тоже продает "бэушные" автомобили, принятые в зачет, которые имеют проверенную техническую и юридическую историю. Следовательно, на работу дилеров этот указ повлияет в меньшей степени».

Как бы то ни было, мнения прозвучали самые разные. На рынке б/у машин сейчас выжидают, когда кто-то из автомобильных дельцов попробует воспользоваться схемой с фиктивным оформлением на льготников, чтобы посмотреть: а не придут ли с проверкой?

«Пока указ активно обсуждается в обществе, каждый соображает, чем он может обернуться для нашего рынка. Уверен, через месяц-два, когда утихнет вся эта шумиха, все встанет на свои места, — считает один из продавцов. — Европейские малолитражки как пригоняли до этого, так и будут, а волны новых автомобилей из ЕС точно не возникнет. Во-первых, растаможка для доступных машин подешевела незначительно, а, во-вторых, у большинства белорусов нет денег, чтобы купить нормальный автомобиль из Европы. Оглянитесь: за последние годы в Беларуси люди лучше жить не стали».

Представители рынка не исключают, что какая-то часть льготников все же воспользуется сниженной вдвое растаможкой, но для многих многодетных семей даже такая пошлина остается неподъемной суммой. Тогда возникает закономерный вопрос: насколько финансово и экономически обоснован этот указ? На него затрудняются ответить даже эксперты. Каким будет масштаб ввоза иномарок из-за границы, сказать пока сложно: указ совсем недавно вступил в законную силу, а ручеек автомобилей из Европы пока слишком мал, чтобы строить серьезные прогнозы на будущее.