Белорусские вузы могут потерять туркменских студентов 6 24.04.2019, 12:56

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Иллюстрационное фото turkmen.news

Для белорусской системы образования решение туркменских властей может оказаться огромной проблемой.

Как сообщила туркменская служба «Радио Свобода» со ссылкой на собственные источники, Министерство образования Туркменистана определило перечень университетов, дипломы которых будут признаваться в стране, пишет nn.by.

Из белорусских вузов в этом списке лишь один — Белорусский государственный университет.

Издание уточняет, что на практике всё будет реализовано таким образом: только студентам, которые учатся в «допущенном» университете, родители смогут высылать деньги. В Туркменистане с этим строго — валюту просто так не купишь и из страны не выведешь.

Для белорусской системы образования решение туркменских властей может оказаться огромной проблемой. Если взглянуть на дело исключительно прагматично, туркмены всё же платили деньги. И платили большие суммы, чем белорусы.

Девальвирование образовательного процесса применительно к иностранным студентам, которые не разговаривают ни на одном из государственных языков Беларуси, пока оставим в стороне.

В текущем (2018/2019) учебном году в университетах страны учится 7749 туркменских студентов. И только часть из них — в БГУ.

Как же на такой закидон туркменских властей будут реагировать белорусские университеты?

На этот вопрос журналистов в Министерстве образования не ответили, при этом подтвердив, что соответствующее постановление в Туркменистане действительно было принято.

В белорусских вузах также пока не знают, как реагировать на туркменское нововведение. В частности, в Белорусском государственном педагогическом университете (БГПУ), где традиционно много туркменских студентов, ответили, что пока только изучают новые реалии.

«Действительно, мы получили информацию, что изменилось положение о признании дипломов и списка специальностей. Здесь большой список. Мы его изучаем», — ответила первый проректор БГПУ Светлана Коптева.