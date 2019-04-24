Cлабое звено кремлевской вертикали Федор Крашенинников

24.04.2019, 12:53

Федор Крашенинников

Новая тактика Навального имеет все шансы на успех.

Масштабная акция, на которой Алексей Навальный представил кандидатов на предстоящих выборах в Московскую городскую думу, поддерживаемых им и его штабом, состоялась в Москве 22 апреля. Навальный прямо озвучил свою цель - лишить "Единую Россию" монополии на власть.

Но главная идея политика - реализовать проект "умного голосования", то есть координировать усилия, направленные на поражение кандидатов от "Единой России", в максимально возможном количестве избирательных кампаний по всей стране. Показать эффективность предлагаемой тактики планируется 8 сентября: в этот день пройдут выборы в 22 регионах, в том числе губернаторские и муниципальные выборы в Санкт-Петербурге и выборы в Московскую городскую думу.

Новая тактика Навального имеет все шансы на успех: если не допускать к выборам неудобных кандидатов власть давно научилась, то эффективного метода против ситуационной консолидации вокруг любого из зарегистрированных кандидатов у Кремля пока нет, и едва ли он вообще возможен.

Тем временем, идея голосовать за кого угодно, лишь бы не за единоросса, уже ушла в народ. Например, 7 апреля "Единая Россия" проиграла все состоявшиеся в этот день выборы глав муниципалитетов, в которых она принимала участие, - голосования проходили в восьми российских регионах.

До этого в конце марта на досрочных выборах мэра города Усть-Илимска "единоросс" проиграл выдвинутой ЛДПР безработной домохозяйке Анне Щекиной, что тоже весьма четко обозначает наметившуюся тенденцию.

Надо ли бояться "умного голосования"?

Главная претензия к "умному голосованию" заключается в том, что этот метод предполагает поддержку неприятных и откровенно одиозных кандидатов в тех случаях, когда только у них есть шанс победить "единоросса". Критики "умного голосования" опасаются, что, получив мандаты, выдвиженцы ЛДПР и КПРФ смогут каким-то образом влиять на политику и только усугубят положение дел в стране.

Реальность современной России такова, что и губернаторы, и региональные и, тем более, муниципальные депутаты на самом деле лишены какой-то существенной власти и влияния. В созданной за два путинских десятилетия системе власти задача каждого чиновника и депутата - олицетворять монолитность всей властной вертикали, поддерживать федеральное руководство на своем уровне и действовать в соответствии с поступающими сверху указаниями, не обсуждая их и тем более не противореча им.

Соответственно, каждая победа кандидата от "Единой России" или ее партийного списка имеет только одну политическую цель - еще раз засвидетельствовать, что вся вертикаль власти пользуется поддержкой населения и поэтому руководство страны и, прежде всего, Владимир Путин имеют право и дальше проводить выбранный курс, не обращая внимание на другие точки зрения.

Таким образом, каждое поражение "партии власти" бьет прежде всего по мифу о всенародной поддержке нынешней российской власти, уничтожает ее престиж и поднимает вопрос о необходимости и возможности ее смены. И именно вокруг решения этой задачи предлагает объединиться Навальный.

Кто бы ни победил на местных и региональных выборах, хуже стать точно не может просто потому, что найти еще менее компетентных, менее эффективных и более далеких от граждан и их насущных проблем депутатов и чиновников, чем те, кто населяет все уровни пресловутой "вертикали власти", во многих случаях просто невозможно.

Кадры, которые ничего не могут решить

Между тем, сейчас и президенту, и правительству, и партии "Единая Россия" весьма пригодились бы популярные депутаты, мэры и губернаторы, способные разделить ответственность за происходящее в стране, умеющие общаться с населением или просто пользующиеся у него авторитетом.

Но в современной России популярных региональных системных политиков уже давно не существует, а серьезно полагать, что поддержка любого из действующих губернаторов, мэров или депутатов серьезно улучшит рейтинг всей власти хотя бы на местном уровне, не приходится.

Специфическая манера региональных чиновников и политиков общаться с населением, скорее, способствует дальнейшему падению популярности власти вообще и Путина в частности. Виной тому - многолетние усилия, направленные на уничтожение конкурентной политики и вообще любой самостоятельности и инициативности.

В итоге почти любая попытка представителей власти "работать с людьми" чаще всего оборачивается скандалами и новыми мемами в социальных сетях, причем, "художества" региональных политиков все чаще попадают в федеральную информационную повестку, раз за разом заставляя публику удивляться, как такие странные люди вообще оказались на общественно значимых должностях.

Москва и Санкт-Петербург - это важнейшие регионы, и нет сомнений, что на обеспечение победы нужных людей Кремль готов бросить любые силы. Другое дело, достаточно ли их для обеспечения победы в каждом отдельно взятом округе хотя бы в крупнейших российских мегаполисах?

Между тем, 8 сентября выборы губернаторов пройдут в 16 субъектах федерации. Многие из них сотрясаемы экологическими скандалами, являют собой примеры многолетнего неэффективного управления и находятся в гораздо более бедственном социально-экономическом положении, чем Санкт-Петербург.

Бросить неисчислимые ресурсы, включая личное участие Владимира Путина, на помощь временно исполняющему обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову власть все еще может. Но на обеспечение такого же уровня финансовой, медийной и организационной поддержки всех остальных губернаторских кампаний, не говоря о выборах региональных и муниципальных депутатов, у нее уже очевидным образом не остается ни сил, ни кадров, ни средств.

Федор Крашенинников, DW