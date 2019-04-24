Алексей Навальный: Нужно бороться и разрушить монополию власти жуликов и воров 24.04.2019, 13:27

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Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images

Российский оппозиционер анонсировал «битву за Москву».

Алексей Навальный, а также оппозиционные кандидаты в депутаты Мосгордумы: Илья Яшин, Любовь Соболь, Константин Янкаускас, Иван Жданов и Владимир Милов в понедельник устроили встречу со своими сторонниками в здании московского «ГлавКлуба», на которую по данным журналистов Deutsche Welle собрались более полутора тысяч человек. На этом видео, снятом почти за час до начала мероприятия, которое проводилось в формате концерта – видно, что у входа в клуб выстроилась большая очередь, пишет «Русский монитор».

Встречу открыл известный ведущий телевизионного Денис Косяков, который общался со зрителями между выступлениями политиков. Первые аплодисменты были сорваны оппозиционером Ильей Яшиным, который также выдвинул свою кандидатуру на выборах в Мосгордуму. Председатель Совета депутатов района Красносельский города Москвы Илья Яшин, который сегодня является единственным «несистемным» политиком, возглавляющим местный совет, привел около сотни своих сторонников и резко критиковал Мэра Москвы Сергея Собянина.

Следующий выступающий муниципальный депутат Константин Янкаускас, который рассказал о том, что оппозиционные кандидаты могут победить на выборах, несмотря на все препятствия со стороны властей, он сам дважды делал это на муниципальных кампаниях.

Владимир Милов — ведущий популярной программы на канале Навальный live заявил о том, что Москву захватила ОПГ, и подверг резкой критике идею столичных властей на выборах в Мосгордуму провести интернет-голосование, которое очевидно будет использовано властями для массовых подтасовок на выборах.

В конце своего эмоционального выступления Милов предложил мэру Собянину уезжать в Туркменистан. В числе выступающих были также соратники Алексея Навального по Фонду борьбы с коррупцией – юрист ФБК и гроза «повара» Пригожина, Любовь Соболь, а также директор ФБК Иван Жданов.

Самым последним выступал Алексей Навальный, который напомнил собравшимся о том, что наступает благоприятное время для выборов, так как рейтинги власти сегодня повсеместно падают и подробно рассказал о системе «умное голосование», которая дает реальную возможность уничтожить властную вертикаль на местах

«Мы должны организовать массовое движение, Москва будет главной битвой, если они проиграют в Москве, разрушится вся вертикаль власти», — сказал Навальный.

Всю встречу целиком, а также выступления участников можно посмотреть в этом видео на канале Алексея Навального в YouTube. Сам политик назвал мероприятие «не просто встречей, а штабом по разрушению монополии Единой России».