Крупный пожар в Столинском районе тушат 100 человек и два вертолета МЧС 1 24.04.2019, 13:28

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Площадь пожара - 200 гектаров.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС еще утром 23 апреля, однако работы по ликвидации ЧС продолжаются и сейчас, пишет onliner.by.

Изначально в лесничестве сообщили о загорании сухой растительности в болотистой местности, а также леса на территории Вильемского лесничества возле деревни Ольманы Столинского района, сообщается на сайте МЧС. На месте работают два МИ-8 авиации МЧС. Вертолетами осуществлены 42 сброса воды. Общая площадь пожара, пройденная огнем, составила 200 га (50 га — лес, 150 га — сухая растительность).

Для ликвидации пожара задействованы спасатели, лесхозы, организации района. Привлечены более 100 человек, организован подвоз воды для заправки вездеходов, авторазливочных станций и ранцевых огнетушителей, продолжается тушение пожара. Ведется авиационный мониторинг обстановки. Сегодня утром состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям при Столинском районном исполнительном комитете.