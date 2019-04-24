закрыть
24 апреля 2019, среда, 14:32
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Крупный пожар в Столинском районе тушат 100 человек и два вертолета МЧС

1
  • 24.04.2019, 13:28
  • 1,298

Площадь пожара - 200 гектаров.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС еще утром 23 апреля, однако работы по ликвидации ЧС продолжаются и сейчас, пишет onliner.by.

Изначально в лесничестве сообщили о загорании сухой растительности в болотистой местности, а также леса на территории Вильемского лесничества возле деревни Ольманы Столинского района, сообщается на сайте МЧС. На месте работают два МИ-8 авиации МЧС. Вертолетами осуществлены 42 сброса воды. Общая площадь пожара, пройденная огнем, составила 200 га (50 га — лес, 150 га — сухая растительность).

Для ликвидации пожара задействованы спасатели, лесхозы, организации района. Привлечены более 100 человек, организован подвоз воды для заправки вездеходов, авторазливочных станций и ранцевых огнетушителей, продолжается тушение пожара. Ведется авиационный мониторинг обстановки. Сегодня утром состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям при Столинском районном исполнительном комитете.


популярное за неделю

Мнение

Последний защитник линии Сталина
Последний защитник линии Сталина Владимир Халип
Любители очень скоро станут профессионалами
Любители очень скоро станут профессионалами Станислав Шушкевич
Хоть коня, хоть шоумена
Хоть коня, хоть шоумена Виталий Портников
Результаты выборов в Украине затронут и Беларусь
Результаты выборов в Украине затронут и Беларусь Богдан Яременко