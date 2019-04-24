Вице-президент США: Трамп с нетерпением ожидает работы с администрацией Зеленского 24.04.2019, 13:31

Майк Пенс

Фото: Getty Images

Вашингтон будет поддерживать сильную Украину.

Вице-президент США Майк Пенс 23 апреля поздравил Владимира Зеленского с победой на президентский выборах в Украине. Об этом Пенс написал в Twitter, сообщает gordonua.com.

"Побеседовал с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы поздравить его с победой. Президент США Дональд Трамп и я с нетерпением ожидаем совместной работы с его администрацией для поддержки сильной, демократической и процветающей Украины", – заявил американский вице-президент.

Spoke to President-Elect Volodymyr Zelenskyy of Ukraine today to congratulate him on his victory. @POTUS and I look forward to working with his administration to support a strong, democratic, and prosperous Ukraine. — Vice President Mike Pence (@VP) 23 апреля 2019 г.

21 апреля 2019 года в Украине прошел второй тур выборов президента, явка составила 61,37%. Согласно данным обработки 100% электронных протоколов, за Зеленского проголосовали 73,22% избирателей, за действующего главу государства Петра Порошенко – 24,45%.